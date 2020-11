L’ICMR et le Serum Institute achèvent le recrutement des essais cliniques de phase 3 du vaccin COVID-19 COVISHIELD

La phase 3 des essais humains COVISHIELD impliquera 1600 participants.

L’Inde peut fournir des vaccins de qualité à faible coût non seulement à usage interne mais à des fins mondiales.

Le Serum Institute of India (SII) et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) ont annoncé que le processus de recrutement de la phase 3 de ses essais cliniques pour COVISHIELD était terminé le 31 octobre. Covishield est en cours de développement au laboratoire du Serum Institute de Pune avec une graine maîtresse de l’essai de l’Université d’Oxford / Astra Zeneca. Il est également testé dans des essais au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud et aux États-Unis. SII, en partenariat avec l’ICMR, mène un essai clinique de phase 2/3 de COVISHIELD dans 15 centres différents, à travers le pays.

La phase 3 des essais humains COVISHIELD impliquera 1600 participants.

L’ICMR est l’organe suprême de la recherche biomédicale en Inde et finance les frais des sites d’essais cliniques. Pendant ce temps, SII finance toutes les autres dépenses pour les essais.

SII a également fabriqué 40 millions de doses de vaccins, sous la licence de fabrication et de stockage à risque de DCGI.

« Les résultats prometteurs des essais jusqu’à présent donnent confiance que Covishield pourrait être une solution réaliste à la pandémie mortelle », a déclaré le Serum Institute dans un communiqué de presse.

L’ICMR et SII ont également collaboré pour obtenir le COVID-19 de Novavax, basé aux États-Unis candidat vaccin en Inde. Appelé COVOVAX, le vaccin est actuellement testé en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Les essais commenceront également aux États-Unis.

SII testera également le vaccin dans le cadre d’un essai de phase 3 en Inde. Cependant, aucune date exacte n’a été donnée.

Le Dr Balram Bhargava, Directeur général de l’ICMR a déclaré dans un déclaration, «À l’heure actuelle, l’Inde joue un rôle de premier plan dans le développement et la fabrication de vaccins à l’échelle mondiale. Forte des dernières technologies et d’installations bien équipées, SII n’a cessé de prouver ses prouesses en matière de recherche et de fabrication. «

Il a ajouté: « Le partenariat est notre contribution pour apporter notre expertise et notre soutien pour renforcer notre lutte contre la pandémie mondiale. »

