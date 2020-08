Licence NBA 2K21 Team USA: 3 choses que cela pourrait signifier pour la génération actuelle et la prochaine génération

Versions modifiées par l’utilisateur de Charles Barkley et Reggie Miller par Rytis Gineika alias R4zor pour NBA 2K19

Crédit: NBA 2K – Versions modifiées par l’utilisateur de Charles Barkley et Reggie Miller

Les fans de NBA 2K sont tellement méticuleux.

La démo de la version actuelle de NBA 2K21 est sortie lundi, et il n’a pas fallu longtemps aux fans pour reconnaître un emblème de Team USA sur l’écran d’ouverture des remerciements / crédits.

L’observation a produit un peu de spéculation:

Pour le moment, nous ne savons pas ce que signifie cette licence, mais il est assez évident que 2K ne l’inclurait pas sans raison. Il y aura une sorte d’inclusion du concept dans le prochain jeu.

Voici trois inclusions possibles sur les consoles actuelles et / ou de nouvelle génération.

L’équipe américaine pourrait être intégrée à l’expérience MyCareer

Il y a eu des rumeurs au sujet de votre MyPlayer commençant son voyage au lycée, progressant à l’université, puis passant à la G-League, NBA ou WNBA – en supposant que les femmes MyPlayers soient incluses. Il semblerait que ce soit la bonne année pour faire ce mouvement – certains diront que cela se fait attendre depuis longtemps.

Il y a une chance que l’équipe olympique des États-Unis fasse partie du voyage. C’était censé être une année olympique avant que le COVID-19 ne fasse des ravages. Peut-être que 2K souhaite toujours obtenir une certaine utilisation d’une licence qu’il a peut-être convenu d’utiliser avant que le report des Jeux olympiques de 2020 ne soit officiel.

Jeu international sur les générations actuelles et futures

En plus ou au lieu de l’expérience MyCareer susmentionnée, il est possible que le 2K ramène des équipes internationales pour une expérience olympique de basket-ball. Les rumeurs abondent selon lesquelles l’un des plus grands joueurs internationaux de l’histoire de la ligue, Manu Ginobili, revient au jeu après une absence d’un an.

Dans une année où les listes de la NBA ne seront pas mises à jour avant la sortie de la version de nouvelle génération, cela pourrait être un ajout agréable et bienvenu pour ajouter un peu de saveur à l’expérience.

Reggie Miller et Charles Barkley

CHICAGO, IL – 1 juillet: États-Unis Basketball Dream Team membres Reggie Miller, à gauche, et Charles … [+] Barkley blague à la fin de la pratique au Moody Bible Institute de Chicago 01 juillet. L’équipe s’entraînera à Chicago jusqu’au 5 juillet en préparation des Jeux Olympiques. (Crédit photo doit lire TIM ZIELENBACH / AFP / Getty Images)

Getty

La possibilité la plus folle, mais pourtant la plus amusante, est l’inclusion d’équipes olympiques classiques mettant en vedette Reggie Miller et Charles Barkley. Les deux Hall-of-Famers sont notoirement absents des jeux 2K depuis des années, mais cela pourrait être une occasion de les ramener dans le giron.

Beaucoup se souviennent de Barkley comme faisant partie de la Dream Team en 1992, mais Miller faisait partie de l’équipe de 1996 qui a remporté la médaille d’or en 1996 et de l’équipe du Championnat du monde FIBA ​​de 1994 qui a remporté le même honneur.

Imaginez une réapparition de Barkley et Miller – sur la prochaine génération – qui ferait quelques éclaboussures de contenu de médias sociaux. Nous devrions découvrir d’ici une semaine en quoi consiste la licence Team USA.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂