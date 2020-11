Libra, la crypto-monnaie soutenue par Facebook, lancera son premier stablecoin en janvier, selon le Financial Times

Beaucoup de choses se sont passées depuis plus d’un an, Facebook, en partenariat avec d’autres entreprises, a introduit la Balance. L’idée initiale était de créer une crypto-monnaie de style Bitcoin, bien qu’avec les changements d’avril de cette année, elle ressemble plus à PayPal qu’à Bitcoin. Désormais, un nouveau rapport garantit que arrivera enfin sur le marché en janvier prochain.





Selon le Financial Times, la Libra Association s’attend à lancez votre premier monnaie stable au cours du mois de janvier 2021. Cette monnaie virtuelle sera adossée au dollar américain et contrairement aux crypto-monnaies pures, sa valeur ne fluctuera pas par rapport à la devise sur laquelle elle est adossée. En d’autres termes: sa valeur dépend entièrement de la valeur que le dollar a toujours.

Paiements entre plateformes numériques et avec le support principal de l’écosystème Facebook

L’idée finale de la Balance est le pouvoir proposer un système de paiement virtuel entre plateformes. Pour cela, rien de mieux qu’une monnaie virtuelle. En raison des différentes réglementations auxquelles l’association a dû faire face, ils ont décidé de mettre de côté leurs projets de crypto-monnaie commune et de parier sur le pièces stables.

Le premier de ceux pièces stables àastuce pour être soutenu par le dollar américain. Actuellement, il existe déjà des pièces stables soutenu par le dollar, comme USDC ou USDT. Dans ce cas, on ne sait pas encore quel sera son nom exact, bien que l’on sache qu’il sera accepté et peut être utilisé par tous les membres de l’Association Libra.

Parmi ces membres de l’Association Libra figure Facebook comme le plus important de tous. La société prévoit également de lancer son portefeuille virtuel pour échanger des actifs Libra. Au début, il allait s’appeler Calibra, bien qu’ils aient par la suite repensé la marque et maintenant elle s’appelle Novi. On s’attend à ce qu’avec les monnaies virtuelles de Novi, il soit possible d’acheter et d’opérer sur les services Facebook pour payer ou effectuer des virements.

À l’avenir, si tout va bien avec cette première monnaie stable, nous en verrons probablement d’autres venant de la Balance. L’association elle-même a indiqué que parmi ses plans est de créer pièces stables pour les principales devises mondiales, y compris l’euro ou la livre sterling. Tout dépend, bien sûr, de ce que les régulateurs de chaque pays et région disent où Libra veut opérer. Pour l’instant, tant aux États-Unis qu’en Europe, il rencontre des difficultés.

Via | Financial Times et TechCrunch