Liam Neeson confirme s’il sera dans la série Obi-Wan Kenobi

Guerres des étoiles C’est l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma, et bien qu’au cours des deux dernières années, elles se soient éloignées du grand écran, après la clôture de la dernière trilogie, elle ajoute des projets à la télévision. Le Mandalorien est celui qui a reconquis certains fans qui n’avaient pas été satisfaits par les titres sur grand écran et s’apprêtent à lancer plus de séries, dont celle de Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor. Liam Neeson reviendra-t-il également ?

Depuis le redémarrage de la série après l’acquisition de Disney, beaucoup de rumeurs ont circulé sur le retour des stars des films précédents, et cela avec les nouvelles versions de Han Solo, Leia et Luke Skywalker. L’un des plus demandés par les fans était Obi-Wan, joué par McGregor, et Lucasfilm ont finalement annoncé leur spectacle mi-2019 à l’Expo D23.

Lors de la dernière journée des investisseurs de l’entreprise, des nouvelles plus importantes sont arrivées, telles que Le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador. Cela signifiait que nous reverrions aussi Qui-Gon Jinn, qui a été joué par Liam Neeson. Une rumeur qui a grandi lorsqu’il a déclaré qu’il aimerait revenir dans le personnage, et c’est pourquoi l’acteur est sorti pour clarifier la situation dans l’émission Jimmy Kimmel.

Au cours de la conversation, il a été consulté par le chauffeur et a commenté : « J’ai entendu dire qu’Ewan McGregor allait faire une série ». Mais ensuite il a confirmé qu’il ne sera finalement pas : « Non, je ne pense pas. Ils ne m’ont pas contacté. ». Alors que Qui-Gon est mort dans la fiction, beaucoup s’attendaient à ce qu’il apparaisse comme un fantôme de la Force pour offrir ses conseils à son ancien Jedi Padawan, mais il ne le fera pas.







Pour le moment, nous savons que McGregor et Christensen Ils sont les seuls à revenir et on connaît déjà le casting complet : Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Sadfie, dans des rôles encore inconnus. Ils sont actuellement en plein tournage et il n’y a pas de date de sortie sur Disney+.