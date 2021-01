Liam Gallagher fait allusion à la réunion d’Oasis dans le message du nouvel an

Liam Gallagher a publié un message du Nouvel An à son frère et ancien partenaire de Oasis, Noel Gallagher, faisant allusion à une éventuelle réunion du groupe à 2021.

Le légendaire groupe britannique s’est séparé comme on le sait 2009, quand la tension entre Liam et Noel atteint son point le plus sombre lors d’une présentation à Paris.

HNY Noel t’aime depuis longtemps 2021 est notre année allez-vous savoir LG x – Liam Gallagher (@liamentgallagher)

1 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Rencontrez les groupes et artistes les plus détestés par Noel Gallagher

Depuis, Liam a exprimé son désir de retrouver un groupe à plusieurs reprises, comme au début 2020, quand Liam Il a demandé Noel envisagez de revenir pour un concert de charité une fois la crise coronavirus J’ai fini.

La nuit d’hier (31 décembre) profitant des festivités pour le nouvel An, Liam il a adressé un message à son frère: «Bonne année, Noel, Je t’aime, 2021 ce sera notre année, tu le sais ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Oasis et le classement de ses meilleurs albums

D’un autre côté, Liam Gallagher a récemment partagé une performance à bord d’un navire lors d’un concert en streaming appelé, «En bas de la Tamise».