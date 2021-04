L’hypothétique Samsung Galaxy Z Fold3 dit oui au S-Pen, mais il n’arrivera pas intégré

Et si finalement oui? Il semble que finalement, la troisième itération du Galaxy Fold de Samsung offrira un support pour le S-Pen … Même sans l’intégrer, oui!

Depuis de nombreuses semaines, nous parlons d’un Galaxy Fold3 encore hypothétique qui, sans aucun doute, se trouve déjà dans les hauts fourneaux de l’usine. Samsung d’évoluer logiquement sur une base qui s’améliore à chaque itération, et qui viendra compléter ce qu’ils appellent déjà l’année du pliage … La troisième fois, le charme! _

Il y a eu beaucoup d’informations et trop de rumeurs, pas encore très fiables, bien que les dernières informations que nous filtrons de SamMobile nous convainquent un peu plus, car elles nous parlent apparemment de la Le travail de Samsung avec un Galaxy Z Fold de nouvelle génération qui prendra en charge le S-Pen, bien que toujours avec certaines conditions.

Et oui, le verre Verre ultra mince du fabricant sud-coréen et ses panneaux AMOLED dynamiques pliables semblent déjà préparés pour le support natif du populaire style Samsung optique, qui deviendra sûrement l’accessoire star de presque toute la gamme plus prime de Samsung après sa première sur le Galaxy S21.

L’accessoire de productivité phare de Samsung, son stylet S-Pen, débarquera probablement cette année sur les chariots pliants du géant sud-coréen, prouvant que nous n’aurions jamais dû voir un Galaxy Fold sans stylet.

Dans tous les cas, de la même manière que dans le produit phare actuel de Samsung, il semble que Ce S-Pen pour le Galaxy Z Fold3 ne sera pas non plus intégré dans le corps de l’appareil, donc il n’y aura pas de nom de famille ‘Noter’ mais uniquement le support d’un accessoire externe indispensable dans les environnements de productivité.

Des sources disent qu’étant donné la conception interne de tous les Galaxy Z, y compris sa charnière, ce serait excessivement complexe en raison du peu d’espace intérieur, donc au lieu de compromettre la conception du terminal, il semble que Samsung optera à nouveau pour un manchon avec un espace pour le stylet… Nous verrons comment cela se passe dans un mobile pliable déjà assez épais par concept!

En développant plus de détails à ce sujet, il semble qu’en effet Samsung aurait étudié longuement et durement la possibilité d’intégrer l’accessoire pour « tuer » définitivement le Galaxy Note et / ou lancer un Galaxy Z avec ce patronyme, mais comme cette option a transcendé compromis l’espace interne pour la batterie et certains composants clés, plus aggraver la durabilité de l’appareil concernant les liquides et la poussière.

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup plus de détails sur un appareil qui devrait commencer à partir de la base du Galaxy Z Fold2 actuel à évoluer logiquement dans un marché encore immature, que Samsung a exploré en jetant les bases d’un facteur de forme semblable à un livre qui semble désormais prévaloir avec les options de Huawei et Xiaomi pour rivaliser sérieusement.

Pour voir les dernières nouveautés de Samsung dans votre famille Galaxy Z il faudra attendre l’été selon toute vraisemblance, alors pour l’instant, faites attention aux rumeurs et à beaucoup de patience jusqu’à ce qu’il soit disponible.

