L’hôtesse IHOP devient virale pour avoir mis Adam Sandler sur la liste d’attente dans une vidéo amusante

Fun!Ethic Avoir 20 ans Huile de Soin Bio 100ml

FUN!ETHIC Avoir 20 ans Huile de Soin Bio 100ml est 100% naturelle et bio à 41,8%. Elle est composée d'actifs qui apaisent et revitalisent la peau pour rehausser l'éclat du teint. Elle est hydratante et s'utilise sur le corps, le visage et les cheveux. Elle contient en particulier deux types de d'huiles : l'huile de sésame bio et l'huile d'olive bio reconnue pour de nombreuses vertus. Sa texture pénètre instantanément et n'est pas grasse. Son parfum sexy à la noix de coco est 100% naturel. Laissez-vous séduire par son efficacité est ses multiples fonctions.