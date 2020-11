L’honneur n’est plus de Huawei, comment cela vous affecte-t-il en tant qu’utilisateur?

Êtes-vous un utilisateur de l’un des mobiles attrayants vendus par Honor en Europe et en Amérique latine? C’est ainsi que le changement après la vente de l’entreprise vous affecte.

Selon Huawei lui-même, la vente d’Honor n’était qu’un « Rumeur anticipée » qui est finalement devenu officiel hier, avec presque très peu de temps pour digérer cela la signature retombées du géant chinois appartient désormais à Zhixin New Information Technology Co. Ltd., un consortium composé de 30 agents de distribution chinois et du gouvernement de Shenzhen lui-même, berceau et base d’opérations pour Huawei et Honor lui-même et la ville considérait Silicon Valley Chinois.

L’opération était déjà bien avancée cherche à empêcher Honor d’être entraîné par les problèmes de Huawei avec l’administration Trump, et bien que ces derniers jours les États-Unis aient relâché le joug de Huawei, la vérité est que semble être une vente gagnant-gagnant qui est enfin devenu efficace.

Honor est déjà un cabinet indépendant, après tous ses actifs, ses quelque 7000 employés, ses départements de recherche et développement, ainsi que sa gestion de la chaîne d’approvisionnement et certains hauts dirigeants de Huawei ont été transférés à Zhixin New Information Technology Co. Ltd. pour un montant supérieur à 15 milliards de dollars, un chiffre qui donne accès à ce dernier à tout ce dont vous avez besoin pour opérer avec un fabricant déjà international et une marque renommée, qui commence maintenant un nouveau chemin qui a laissé de nombreux utilisateurs inquiets …

Et comment ce changement vous affecte-t-il si vous avez un mobile Honor? Eh bien, essayons de vous l’expliquer, même si l’idée principale est que pour vous les choses ne changent pas trop car Honor continuera à fonctionner comme toujours, du moins tant que le transfert de l’entreprise est terminé et que sa nouvelle feuille de route est écrite.

Certains détails ont été révélés par GizChina, d’autres sont publics et sont reflétés dans l’accord lui-même, mais toutes les informations concordent avec l’idée que les opérations de Honor sont maintenues complètement stables au moins pour l’instant, offrant les deux le même support après-vente dans la partie logicielle ainsi que dans le service technique matériel avec des pièces détachées et des composants même d’origine Huawei.

Les utilisateurs, vous, ne ressentirez aucun changement lors de l’utilisation de vos appareils Honor, et c’est tous les comptes continueront de fonctionner correctement et Magic UI continuera à recevoir son support de mise à jour de la manière habituelle.

Evidemment, cette période de transition et de synergies entre les deux sociétés se confirme, et c’est que les sources Honor reconnaissent que « Il n’est pas facile de se séparer de Huawei » bien que le géant ne comptez plus sur les actions du nouvel honneur pour éviter tout soupçon, accordant ainsi la lettre de liberté totale à son plus jeune et plus insouciant fabricant.

Les prochains téléphones Honor seront-ils livrés avec les services Google?

Eh bien, le dire maintenant serait prétentieux, bien que certainement et en tenant compte de la trajectoire de un constructeur présenté en 2013 et destiné notamment au jeune public, sans les liens d’un géant de l’industrie et en économisant sur la mise en scène avec des ventes en ligne exclusives, je ne doute pas que ce sera l’un des grands objectifs.

En fait, comme nous l’avons dit à partir de maintenant Huawei n’a plus de parts dans le nouveau Honor, évitant d’un seul coup tout lien apparent, et cela donnera sûrement la liberté à Zhixin New Information Technology Co. Ltd. pour négocier avec Google et d’autres fournisseurs certifications Google Play et accès aux dernières technologies et composants.

Cela prive bien sûr Honor du potentiel de Huawei et de son énorme capacité technologique et de fabrication, mais en retour, cela ouvre effectivement la possibilité que les nouveaux téléphones Honor arrivent avec la certification Google et ils peuvent utiliser à la fois Android sans limitations et les services Google.

J’ai un mobile Honor, dois-je faire quelque chose?

Dans ce cas La réponse courte est non, et avec cela je suppose que nous vous laissons très calmes à ce sujet. Honor continuera à fonctionner, tant pour ses appareils et utilisateurs actuels que pour les nouveaux mobiles qui seront lancés désormais, sans aucun problème ni limitation.

La chaîne d’approvisionnement et le support après-vente sont assurés, ainsi que les mises à jour de Magic UI, bien qu’il ne soit pas rapporté ce qui se passera désormais avec les prochains lancements de la société.

En fait, il convient de mentionner que Honor elle-même rapporte que les appareils actuels du catalogue conserveront le support tel que nous le connaissons et ils pourront profiter de tous les services comme avant, mais les nouveaux produits déjà recevra un soutien grâce aux nouveaux systèmes de soutien propriétaires du nouveau Honor.

Il y a des inconnuesÉvidemment, mais sûrement, nous allons les résoudre dans les semaines à venir et dans les mois à venir en attendant les premiers mouvements d’Honneur sous l’égide de Shenzhen Zhixin. Pour l’instant, la meilleure chose est que vous n’aurez aucun souci, car vos téléphones Honor continuent d’être à la pointe du jeu.

Plus d’informations | MyDrivers

