L’honnêteté de CD Projekt sera la marque de la maison à l’avenir

Après que l’honnêteté de CD Projekt ait été remise en question après les mensonges avec Cyberpunk, ils prévoient de se racheter.

Le développement de Cyberpunk 2077 a été l’un des sujets les plus brûlants de l’industrie ces derniers mois. Celui qui n’arrête pas de générer de nouvelles nouvelles à son sujet en raison de la façon dont il a quitté le honnêteté de CD Projekt.

Suite à une mise à jour récente de CD Projekt sur ses projets internes et futurs, la société promet un changement radical dans la manière dont elle promeut ses titres. D’après cela engouement inaccessible qui entourait le RPG futuriste lors de sa première, la société cessera de promouvoir ses titres plusieurs années avant sa sortie.

Désormais, ils se concentreront sur des campagnes marketing plus courtes et montreront de véritables séquences de jeu sur toutes leurs plates-formes.

«Nous montrerons des séquences de jeu sur toutes vos plateformes«. Michal Nowakowski.

Conclusion: CD Projekt promet d’être plus honnête dans la promotion de ses titres. Rappelons que Cyberpunk 2077 a été annoncé 8 ans avant son lancement, et que sa machinerie promotionnelle battait son plein 3 ans avant lui, avec plusieurs bandes-annonces et gameplays qui ne représentaient pas les vraies versions de développement du titre.

Ils n’ont pas non plus montré leurs performances sur consoles. Dans la dernière vidéo de la société, le directeur du développement commercial, Michal Nowakowski, explique clairement ce changement dans les plans pour se concentrer désormais sur des campagnes promotionnelles plus courtes et plus prudentes face à ses premières.

«Désormais, nos campagnes seront beaucoup plus courtes. Nous attendrons d’être beaucoup plus proches de la première d’un jeu avant de commencer à montrer des choses comme des bandes-annonces, des démos ou de plonger dans ses mécanismes, etc.«Les promesses de Nowakowski, partagées par GamingBolt.

«Et lorsque les campagnes démarrent, nous visons à gérer correctement les attentes sur toutes les plateformes. Cela signifie se concentrer sur la communication de vidéos raffinées du jeu, et non conceptuelles. Nous montrerons également des images de tous nos jeux sur toutes les plateformes où ils seront publiés.s ».

Bien que CD Projekt ait gardé à l’extérieur l’image d’une entreprise contre la crise, des cas de l’année dernière qui dénotaient le contraire sont apparus.

Un rapport de Jason Schreier a souligné la crise généralisée lors du développement de Cyberpunk 2077, et dans le cadre de sa nouvelle stratégie tournée vers l’avenir, l’entreprise promet d’améliorer les conditions de travail de ses employés: «CD Projekt continuera d’être un travail diversifié et inclusif environnement.

Cependant, nous voulons aussi mettre l’accent sur le bien-être de nos employés, et leur offrir des opportunités de développement personnel et professionnel », promet le directeur du studio Adam Badowski.