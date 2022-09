L’homme qui s’est enfui avec John McAfee dit que le magnat du logiciel était « l’un des hommes les plus gentils » qu’il ait jamais connu

Un homme qui a été invité à fuir avec John McAfee a révélé à quoi ressemblait vraiment le millionnaire excentrique – admettant qu’il l’avait trouvé « l’un des hommes les plus gentils » qu’il ait jamais connu.

McAfee était surtout connu pour son logiciel antivirus du même nom, qu’il a créé en 1987 après avoir été employé dans des sociétés telles que la NASA, Xerox et Lockheed Martin, et finalement vendu à Intel.

Après avoir fait fortune et déménagé au Belize, en 2012, il est recherché pour meurtre à la suite du décès de son voisin Gregory Faull et décide de partir en cavale au Guatemala – invitant deux vice-journalistes, Rocco Castoro et Robert King, à venir. et documenter son parcours.

À l’époque, les deux ont partagé une photo de McAfee avec Castoro, avec un message sur le site Web de Vice disant : « Nous sommes avec John McAfee en ce moment, ventouses. »

Le seul problème était que la photo publiée contenait des données géographiques cruciales, ce qui signifie que l’emplacement de McAfee avait essentiellement été divulgué par inadvertance.

McAfee était recherché pour le meurtre de son voisin Gregory Faull. Crédit : Netflix

Leur histoire figure dans un nouveau documentaire Netflix, Courir avec le diable : Le monde sauvage de John McAfeequi montre ce qui s’est passé à la suite du meurtre – qui, à ce jour, reste non résolu – et les nombreux affrontements de McAfee avec les autorités d’autres pays qui ont suivi.

Après avoir recommencé à fuir pour esquiver les accusations d’évasion fiscale aux États-Unis, McAfee a appelé King et l’a invité à le rejoindre sur son yacht privé, permettant au photojournaliste un accès sans précédent à sa vie quotidienne.

S’adressant à 45secondes.fr, King a déclaré que cette période s’était déroulée dans une période de paranoïa intense – non seulement pour McAfee et sa femme Janice, mais aussi pour l’entourage à bord, qui était souvent soumis au chaos des crises de drogue du couple.

Robert Roi. Crédit : Netflix

Qu’il s’agisse d’aller aux toilettes au milieu de la nuit par mer agitée, de craindre de tomber par-dessus bord sans laisser de trace, de se sentir constamment nerveux lorsque McAfee décharge au hasard ses armes à feu à l’intérieur du bateau, King a déclaré qu’il y avait de nombreuses raisons d’avoir peur. .

Le caméraman, qui a 30 ans d’expérience en tant que correspondant de guerre, a déclaré : « L’alcool, les armes à feu, les cris, les hurlements, les tirs… Vous vous dites simplement : ‘Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Pourriez-vous au moins nous prévenir si vous allez tirer avec l’arme ? »

Il a ajouté: « Cela a rappelé beaucoup de souvenirs de guerre. »

King a déclaré que McAfee tirait régulièrement avec son arme au hasard à l’intérieur du bateau. Crédit : Netflix

Mais malgré cela, King a trouvé que l’expérience était également agréable, à bien des égards.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était son impression durable de McAfee après un chapitre aussi mouvementé, il a répondu : « C’est difficile de répondre, car j’ai passé tellement de temps avec lui. Et il y avait tellement d’amour pour lui, et il n’a été accusé d’aucun crime.

« Je l’ai vu sous son meilleur jour. Il est âgé, il devient vulnérable, il est toujours intelligent. Et quand vous êtes vulnérable et plus lent, la gentillesse est aussi une arme. Et donc j’ai été bombardé de ses flèches de gentillesse à certains égards.

« Il disait des trucs bizarres [things], tu sais, ‘Pourquoi es-tu toujours pauvre ? Bla, bla, bla’. Je veux dire, il a dit des trucs pires que ça.

« Mais je ne suis pas là pour être son ami. Je suis là pour filmer. Je me fiche qu’il m’aime ou non.

«Je me soucie s’il est en colère et arrête la production, ouais – alors mon garçon, j’ai des ennuis. Mais je ne l’étais pas.

McAfee avec sa femme Janice. Crédit : Netflix

Il a poursuivi: « C’était amusant. Je veux dire, qui d’autre pouvez-vous appeler [and say] « Hé, John, j’ai trouvé un traqueur de corps sur moi à Dresde quand je vais récupérer les photos ? ». Et, « Hey John, j’ai un alphabet optique qui nous permet de parler en silence et ça ressemble à un montage de montage ».

« A qui d’autre peux-tu parler [and say], ‘John, quand pouvons-nous comprendre comment avoir un patch pour donner des codes temporels automatisés, lorsque j’ingère le fichier vidéo dans mon ordinateur ? Vous savez, parce qu’une fois que j’ai un timecode automatisé, je peux éditer dans n’importe quelle langue du monde ».

« Alors, à qui vais-je pouvoir parler ? Et il l’a compris ? Il comprenait les médias, il avait évidemment une compréhension de base du code.

Crédit : Netflix

King a parlé avec une tendresse surprenante de McAfee, qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison de Barcelone peu de temps après que les autorités espagnoles ont approuvé son extradition vers les États-Unis.

« J’ai trouvé qu’il était l’un des hommes les plus gentils que j’aie jamais connus », a-t-il déclaré.

« Et je dis cela parce qu’il m’a donné une seconde chance d’effacer mon nom lorsque le blâme de la fuite de géo-données a été placé sur moi et Rocco – et vraiment c’était moi, étant le photographe, mais cela nous a tous suivis.

« Et c’est pourquoi je dirais que c’est un homme gentil.

« La violence verbale était constante, mais je ne l’ai jamais vu frapper quelqu’un, je ne l’ai jamais vu abuser de ses chiens. »

Il a ajouté: «Nous étions trop inquiets pour nos propres vies pour être offensés. Je veux dire, c’était assez fou.