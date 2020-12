L’homme gris avec Ryan Gosling et Chris Evans va engendrer une franchise Netflix

Les réalisateurs de Marvel, les Russo Brothers, font équipe avec le géant du streaming Netflix pour le thriller L’homme gris, avec les gros frappeurs hollywoodiens Ryan Gosling et Chris Evans mis à contribution. Avec une telle pléthore de talents à bord, il n’est pas surprenant d’entendre que les réalisateurs envisagent que le film donne naissance à une franchise. En parlant lors du récent événement CCXP, Joe Russo a expliqué que L’homme gris ne laissera pas le public avec toutes les réponses, laissant la place à d’autres aventures à venir.

« Ce que nous faisons sur Grey Man est différent [is]… nous n’allons pas répondre à toutes les questions du premier film. Ceci est conçu comme une série de films, et encore une fois, potentiellement en train de se diversifier, nous pourrions suivre d’autres personnages, mais nous ne répondrons pas à toutes les questions du film. Alors tu vas finir le film, [and] avez une histoire complète, mais vous aurez toujours des questions sur l’univers plus large. Et je pense que c’est une façon de casser un peu le modèle, c’est de ne pas tout donner au public dans un seul film. N’ayez pas de récit fermé. Ayez un récit ouvert qui [like] un chapitre dans un livre. «

L’homme gris suit un ancien agent de la CIA devenu assassin indépendant nommé Court Gentry, également connu sous le nom de Grey Man. Ryan Gosling jouera le rôle de Gentry, qui est chassé à travers le monde par son ancien cohorte de la CIA Lloyd Hansen, joué par Chris Evans. Basé sur le premier roman de Mark Greaney, sorti en 2009, plusieurs tentatives ont été faites pour transformer le roman en film, initialement avec Mission: impossible 7 réalisateur Christopher McQuarrie attaché à la réalisation en 2016.

Avec un budget de 200 millions de dollars, L’homme gris sera l’une des entreprises les plus chères de Netflix, et les Russo ont clairement de grands projets pour L’homme gris, envisageant à la fois des suites et des retombées dans l’avenir de la franchise. Avec un total de dix romans à ce jour en L’homme gris série, les frères Russo ne sont certainement pas à court d’inspiration.

Joe Russo a poursuivi, se vantant d’abord de ce que le film a en réserve avant de révéler que le film commencera à tourner en janvier de l’année prochaine.

« [We’re] des gars qui ont grandi avec un régime régulier de thrillers d’action. Le casting est exceptionnel, le scénario est excellent. Nous commençons à tourner fin janvier ici à Los Angeles, puis nous travaillons à l’étranger en Europe après cela au printemps. «

Enfin, il a taquiné la portée du thriller d’espionnage, révélant que l’histoire emmènera les personnages dans une variété d’endroits différents partout dans le monde, et qu’ils prévoient d’aller de l’avant et de filmer sur place dans chacun d’eux, malgré la situation mondiale en cours. situation. «Nous avons une équipe incroyable et Netflix a été très favorable. [the current situation] n’a pas eu d’impact sur notre tournage « , a-t-il déclaré. » Son intention est que ça va frapper beaucoup d’endroits différents, et nous allons toujours filmer dans ces endroits. Nous sommes donc ravis de cela, car il est vraiment important pour la narration de visiter ces différents endroits. «

Anthony Russo n’a pas pu s’empêcher de comparer L’homme gris à certains de leurs efforts précédents, en particulier leur première incursion dans le MCU, 214 Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, avec le réalisateur faisant allusion à l’inversion du rôle d’Evans dans le film.

« Grey Man est un film d’espionnage. Pour les fans de The Winter Soldier, The Grey Man est similaire dans le sens où nous essayons de l’intégrer dans un environnement très moderne et actuel auquel nous sommes confrontés au niveau mondial en termes de réseaux d’espionnage et [the] CIA. Ce sera amusant de voir Chris dans le rôle opposé de Captain America. «

Evans a excellé comme l’héroïque sans vergogne Capitaine Amérique à travers l’univers cinématographique Marvel. L’acteur reste l’un des A-listers les plus talentueux travaillant aujourd’hui et le voir sortir de sa zone de confort et assumer le rôle de l’antagoniste devrait fournir L’homme gris avec un seul des nombreux rebondissements.

Anthony Russo a continué, taquinant comment L’homme gris se faufilera dans les commentaires sociaux et les problèmes contemporains parmi les séquences d’action passionnantes. « Nous essayons simplement d’être très à jour en ce qui concerne les problèmes qui, selon nous, nourrissent l’anxiété mondiale en ce moment », a-t-il révélé. « Comme Joe le disait plus tôt, comment faire de votre cheval de Troie des questions vraiment pertinentes dans un package de genre vraiment passionnant et passionnant? Donc, pour les fans d’action et d’espionnage, il va vraiment livrer cela de manière majeure. Mais en même temps temps, il a beaucoup de problèmes sociaux complexes qui se déroulent en ce moment. «

L’homme gris est en train de devenir l’un des projets les plus attendus, non seulement pour Netflix, mais dans tout le spectre cinématographique. Les retrouvailles de Avengers: Fin de partie La star Chris Evans avec les Russo Brothers est assez excitante, mais avec l’ajout de Ryan Gosling, nominé aux Oscars, L’homme gris a facilement le potentiel de devenir l’un des meilleurs thrillers d’espionnage réalisés depuis des années, voire jamais.

Avec des suites et plus à l’horizon, Joe Russo admet qu’ils pourraient faire appel à d’autres cinéastes pour construire sur les fondations qu’ils ont l’intention de poser avec le premier. L’homme gris. « Cela pourrait être d’autres cinéastes », a déclaré Joe Russo à propos des suites. « Je veux dire que nous l’adorons, nous aimons ce que nous avons préparé, nous aimons le casting, mais nous aimerions raconter plusieurs histoires et en fonction du calendrier, nous ne pourrons peut-être pas tout gérer. Donc, nous aimons apporter de nouvelles voix et nous sommes également enthousiasmés par cela. «

Ne craignez pas cependant, car les frères Russo prévoient de garder un œil sur la franchise d’espionnage, le couple de réalisateurs ayant l’intention de rester en tant que producteurs. « Nous aimons produire autant que nous aimons réaliser parce que nous aimons être inspirés et surpris par d’autres cinéastes. Nous aimons collaborer, car Anthony et moi l’avons fait toute notre vie, donc nous n’avons pas peur de la collaboration », a déclaré Joe.

L’homme gris n’a pas encore de date de sortie. Les frères Russo ont fait ces commentaires lors d’une apparition à l’événement CCXP de cette année.

