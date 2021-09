L’histoire nordique de God of War ne sera pas une trilogie car les jeux prennent trop de temps à faire

God of War Ragnarok a l’air excellent dans la récente bande-annonce, et nous sommes vraiment impatients de découvrir comment l’aventure nordique de Kratos et Atreus se termine dans la suite. En effet, le prochain jeu marquera la fin de la saga de la mythologie nordique, ce qui signifie qu’il ne recevra pas le traitement de trilogie (peut-être attendu). Comment venir?

Eh bien, dans une interview avec YouTuber Kaptain Kuba, le directeur créatif du studio, Cory Barlog, explique le raisonnement derrière la conclusion de l’histoire en deux jeux au lieu de trois. En un mot, tout se résume au temps qu’il faut pour créer ces titres à grande échelle. « Je pense que l’une des raisons les plus importantes est que le premier match a duré cinq ans », a déclaré Barlog. « Le deuxième match, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais juste dire que ça va prendre un temps similaire. Ensuite, si vous pensez un troisième dans le même temps [timeframe], nous parlons d’une période de près de quinze ans d’une seule histoire, et j’ai l’impression que c’est tout simplement trop étiré. »

Il dit que cela semble trop long pour demander aux joueurs de rester investis. Barlog veut que les fans puissent jouer aux jeux dos à dos et obtenir l’histoire complète, comme regarder un coffret de film, « avant que mon enfant ne soit à l’université ».

Nous pensons que c’est un mouvement assez logique à faire ; alors qu’une trilogie serait cool, le fait que l’histoire nordique ne soit que deux jeux signifiera qu’ils ont tous les deux beaucoup d’impact, les fans ne se lasseront pas du monde et le studio pourra passer à autre chose.

Qu’est-ce que tu penses? Auriez-vous préféré God of War Ragnarok pour être le milieu de jeu d’une trilogie, ou êtes-vous satisfait de deux ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.