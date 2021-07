L’histoire d’une émission de télévision extraterrestre taquinée par Noah Hawley, ne se concentrera pas sur Ripley

L’année dernière, il a finalement été confirmé qu’une émission télévisée Alien avait lieu. Noah Hawley, de Fargo, porte la franchise sur le petit écran pour la première fois, avec la série en développement chez FX. Maintenant, Hawley a partagé quelques détails sur l’histoire, y compris le fait que ce ne sera pas une autre histoire sur Ellen Ripley, le personnage joué par Sigourney Weaver que nous avons rencontré pour la première fois dans le classique cinématographique original de Ridley Scott en 1979.

Noah Hawley, dans une récente interview, a évoqué la Extraterrestre série en détail pour la première fois depuis sa confirmation officielle lors de la journée des investisseurs de Disney l’année dernière. Il a confirmé que les deux premiers scripts sont écrits et qu’ils sont actuellement en phase de planification, avec des plans pour le tournage au printemps prochain. Hawley a ensuite expliqué comment son émission se comparerait aux films précédents de la franchise. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« La prochaine étape pour moi, on dirait, c’est [an] Série Alien pour FX, prenant cette franchise et ces films incroyables de Ridley Scott et James Cameron et David Fincher. Ce sont de grands films de monstres, mais ce ne sont pas seulement des films de monstres. Ils parlent de l’humanité coincée entre notre passé primordial et parasite et notre avenir d’intelligence artificielle, et ils essaient tous les deux de nous tuer. Ici, vous avez des êtres humains et ils ne peuvent ni avancer ni reculer. Donc je trouve ça vraiment intéressant. »

Lorsque le spectacle, qui faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, a été officiellement annoncé, tout ce qui a été confirmé, c’est que l’histoire se déroulera sur Terre et qu’il s’agira d’un « manège effrayant » se déroulant « pas trop loin dans le futur ». Alors que les films Alien vs Predator ont eu lieu sur Terre, ce sera la première fois qu’une histoire de canon dans la franchise se déroulera principalement sur notre planète. Parlant plus loin, Hawley a confirmé que Ripley ne serait pas impliqué, tout en expliquant son point de vue sur l’univers.

« Ce n’est pas une histoire de Ripley. Elle est l’un des grands personnages de tous les temps, et je pense que l’histoire a été racontée assez parfaitement, et je ne veux pas jouer avec elle. C’est une histoire qui se déroule également sur Terre. L’extraterrestre les histoires sont toujours piégées… Piégé dans une prison, piégé dans un vaisseau spatial. J’ai pensé qu’il serait intéressant de l’ouvrir un peu pour que les enjeux de ‘Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas le contenir ?’ sont plus immédiats. »

On dirait que nous pouvons nous attendre à des Xenomorphs en liberté. Mais nous pouvons également nous attendre à un certain symbolisme du monde réel. Noah Hawley a également expliqué que « à un certain niveau, c’est aussi une histoire d’inégalité ». Il suggère ensuite que nous verrons davantage de cadres supérieurs au sein de la Weyland-Yutani Corporation pour illustrer cette inégalité.

« Dans le mien, tu vas aussi voir les gens qui envoient [the people who have to do the dirty work]. Vous verrez donc ce qui se passe lorsque l’inégalité avec laquelle nous luttons actuellement n’est pas résolue. Si nous, en tant que société, ne pouvons pas trouver comment nous soutenir les uns les autres et répartir la richesse, alors que va-t-il nous arriver ? »

Ridley Scott devrait produire le spectacle aux côtés de Noah Hawley. Aucun casting n’a encore été confirmé. Ce sera le premier Extraterrestre projet d’aller de l’avant depuis 2017 Alien : Alliance, ce qui a été une relative déception au box-office. Bien que Scott ait toujours l’intention de faire un autre film dans l’univers. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Vanity Fair.

