L’histoire de WandaVision se portera directement dans Doctor Strange dans le multivers de la folie

Il ne reste plus qu’un épisode à conclure WandaVision, les fans se demandent comment la série peut espérer résumer les nombreux fils de l’intrigue laissés en suspens par l’histoire jusqu’à présent en un seul épisode de plus. Le directeur de WandaVision, Matt Shakman, a révélé dans une récente interview que si l’épisode 9 comportera une sorte d’aboutissement, le récit plus large se poursuivra avec le prochain film. Docteur Strange dans le multivers de la folie.

« Nous essayions de raconter une histoire complète en termes de récit autour de Westview, NJ, et nous espérons qu’il y a une solution à cette histoire, et qu’elle est satisfaisante et aussi surprenante pour les fans. Mais Wanda continuera dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, et il y a beaucoup plus à raconter dans son histoire, donc ce n’est qu’une partie d’une vie très compliquée et très riche. «

On sait déjà qu’Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch dans le Docteur Strange suite, et maintenant il semble que son rôle ne sera pas une aide au Sorcier Suprême, mais plutôt la source de perturbation sur laquelle Strange doit enquêter.

Il a déjà été démontré que Wanda avait un effet dangereux sur le tissu de la réalité. Dans l’épisode 8 de WandaVision, il a été révélé que contrairement aux autres sorcières, qui ne peuvent offrir que la prétention de changer la réalité, la magie du chaos incroyablement puissante de Wanda lui permet de changer la réalité autour d’elle.

C’est ainsi que Wanda a pu changer la nature de la ville de Westview en fonction de ses besoins, alors qu’elle rêvait d’une nouvelle réalité dans laquelle Vision est toujours vivante, et les deux vivent une vie de bonheur conjugal basée sur des sitcoms classiques. L’épisode 8 a ramené le public aux premiers stades de la fréquentation de Wanda et Vision lorsque l’androïde a apporté son soutien à Wanda dans son heure de chagrin après avoir perdu Pietro. Selon Shakman, cette scène particulière entre les deux personnages titulaires constitue le fondement de l’ensemble de WandaVision.

« L’épisode 8 nous a permis de vraiment tirer le rideau dessus. Il a été là tout au long, mais nous avons pu passer beaucoup de temps avec Wanda dans ces moments clés où elle a connu une perte, mais aussi un grand amour. Je pense qu’ils sont connecté, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la scène de [Wanda and Vision] se réunir en couple dans l’enceinte des Avengers, assis sur le lit ensemble parlant de la perte de Pietro et de Vision en disant: « Le chagrin est l’amour persévérant » est au cœur de toute la série. [It’s] une chose qu’ils s’offrent mutuellement, comment Wanda essaie de trouver du réconfort pour cette douleur incroyable. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Cette nouvelle arrive de TVLine.

