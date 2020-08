L’histoire de l’iPod secret recherché par le gouvernement américain

Depuis sa sortie sur le marché en 2001, le lecteur de musique portable iPod fabriqué par Apple s’est vanté d’innombrables tentatives d’imitation. Parmi les sujets qui ont copié plus ou moins fidèlement le gadget emblématique de la maison Cupertino, il y en a aussi un insoupçonné: le Gouvernement des États-Unis. Cela a été récemment raconté par David Shayer, un programmeur qui à l’époque travaillait comme ingénieur chez Apple et qui a d’abord travaillé sur un copie presque identique de l’iPod de cinquième génération – un projet top secret dont ils avaient connaissance même à l’intérieur de la maison de Cupertino seulement une poignée de personnes.

L’histoire remonte à 2005, lorsque le superviseur direct de Shayer lui a dit qu’il travaillerait avec deux autres programmeurs externes sur un projet spécial: un système d’exploitation de type iPod qu’Apple vendait par millions à l’époque. Le but de l’opération de développement était cependant hors du commun: faire fonctionner un iPod de cinquième génération, différent de l’original et équipé de composants supplémentaires non spécifiés, ce qui le rendait apte à collecter des données et des informations de nature tout aussi opaque.

Les personnes qui ont collaboré avec Shayer étaient des employés d’une entreprise privée, tandis que le client était le département de l’énergie du gouvernement américain, mais Shayer n’a jamais rien su du but exact de l’opération. D’un autre côté, il est facile d’imaginer pourquoi le gouvernement américain pourrait vouloir un iPod modifié pour l’espionnage ou la collecte d’informations: à l’époque, le gadget c’était pratiquement omniprésent, et le voir dans la main de quelqu’un ou sur une ceinture cela n’aurait éveillé aucun soupçon avec des observateurs externes.

L’hypothèse de Shayer est que l’entreprise pour laquelle il travaillait en secret il construisait un compteur Geiger, un instrument de mesure des quantités de rayonnements ionisants dans l’environnement, apte à détecter des sources de radioactivité et donc des traces potentielles de stockage d’uranium. Miniaturiser ses composants pour les intégrer dans un iPod modifié à cet effet aurait permis de prendre des mesures n’importe où sans attirer l’attention.

Comme Shayer l’admet lui-même, l’histoire n’est pas celle qu’Apple pourrait honnêtement confirmer; l’ingénieur lui-même a admis que les seuls qui savent quelque chose au sein de l’entreprise, il y en avait quatre, et qu’entre-temps ils ont tous quitté l’entrepriseOutre Shayer, il est le responsable du développement logiciel de l’iPod, le vice-président de la division dédiée au lecteur de musique et celle de toute la division hardware. Dans une dernière torsion, cependant, l’un d’eux a tout confirmé: c’est Tony Fadell, la deuxième accusation que Shayer a citée et pratiquement l’autorité absolue sur l’iPod à l’époque. Dans un tweet, l’ancien cadre d’Apple a rappelé l’histoire en conseillant à ses followers de lire la reconstruction faite par son ancien subordonné.