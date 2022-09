L’histoire de Jeffrey Dahmer de Netflix est le plus grand début de la plate-forme depuis Stranger Things

La nouvelle série de Netflix Dahmer – Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer a divisé les opinions depuis sa création sur la plate-forme, mais on ne peut nier la popularité de la série créée par Ryan Murphy qui raconte l’histoire du tueur en série cannibale. Un peu plus d’une semaine après sa sortie, les chiffres ont révélé que la série est la deuxième plus grande première de série de Netflix de l’année derrière Choses étranges saison 4 et est également le cinquième début le plus regardé de tous les temps, avec 196,2 millions de personnes à l’écoute au cours des sept premiers jours.





Alors que la série basée sur le vrai crime est susceptible de voir une audience élevée et continue grâce à une vague d’attention médiatique et à une performance primée d’Evan Peters dans le rôle-titre, la série a déjà suscité de nombreuses controverses à la manière de Netflix, notamment pour avoir une fois de plus puisé dans une histoire qui a été racontée à plusieurs reprises et que les personnes touchées préféreraient oublier, y compris les familles des victimes de Dahmer.

FILM VIDÉO DU JOUR

Monstre tente de raconter l’histoire de Dahmer, de ses victimes et de l’enquête policière bâclée qui a permis à ses meurtres de se poursuivre beaucoup plus longtemps qu’ils n’auraient dû durer. L’un des moments racontés dans la série est celui où Rita Isbell, la sœur d’une des victimes de Dahmer, a été submergée par l’émotion alors qu’elle se trouvait à la barre des témoins. Ce n’est qu’un des événements traumatisants de l’histoire de Dahmer qui a été critiqué par les familles des victimes.

Cependant, il y a toujours un énorme intérêt pour les vrais drames policiers et cela a été prouvé une fois de plus par le nombre très élevé de téléspectateurs. Monstre a commencé sa première semaine, et cela pourrait conduire à une toute nouvelle vague de séries similaires qui apporteront leurs propres bagages par le biais des familles de ceux qui faisaient réellement partie de l’histoire de la pire façon possible.





Evan Peters se révèle être un grand acteur en tant que Jeffrey Dahmer

Netflix

Alors qu’Evan Peters est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision, sa diversité en tant qu’acteur a été encore prouvée par sa performance captivante dans le rôle-titre de Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. À travers la série limitée de dix épisodes, Peters donne la performance de sa carrière jusqu’à l’homme que les tabloïds ont appelé « The Milwauee Cannibal », dont les crimes horribles se sont étendus au-delà du cannibalisme de ses victimes pour inclure également la nécrophilie et la préservation des parties du corps.

Peters a déjà travaillé avec Ryan Murphy sur son histoire d’horreur américaine série, et bien que Murphy ait choisi de prendre cette dernière aventure sur une voie plus psychologique plutôt que sur la même route campy et gore de ses autres succès bien connus, cela n’a pas apaisé la vague de controverse sur la raison pour laquelle l’histoire devait être dit à nouveau du tout. Alors que le nombre de téléspectateurs continue d’augmenter, il semble que même si de nombreuses familles de victimes de Dahmer se sont prononcées contre la série, Netflix publiera encore bientôt ses nouvelles docuseries. Conversations avec un tueur : les enregistrements de Jeffrey Dahmerdont la première aura lieu le 7 octobre.