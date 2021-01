L’histoire de Cobra Kai Saison 4 est terminée, le spin-off de Kreese pourrait se produire ensuite

Comme nous le savons, bien avant Cobra Kai La saison 3 était même sortie, Netflix avait donné le clin d’œil officiel à sa saison 4. Même si aucune date de sortie officielle n’a été annoncée, le Cobra Kai Les showrunners ont non seulement déjà « compris » quels nouveaux problèmes, chagrins d’amour, aventures inattendues et, bien sûr, les rivalités induites par le karaté alimenteront leur prochaine saison, mais ont également l’intention d’étendre la franchise via des émissions dérivées qui peuvent inclure un possible John Kreese- série centrée.

Bien que Cobra Kai Les showrunners espèrent actuellement commencer la production de la saison 4 au début de cette année, le co-showrunner Josh Heald a confirmé que la pré-production de la même chose était « à toute vapeur ».

« Nous avons la plupart des épisodes écrits, et avons compris toute la saison. »

Mais en attendant le meilleur moment pour continuer l’histoire de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence dans Cobra Kai Saison 4, ils réfléchissent à diverses idées de séries dérivées pour étoffer l’histoire de ses autres personnages, inexplorés mais bien-aimés. « Notre espoir est que nous pourrons vraiment étendre tout l’univers de Karate Kid et revigorer la base de fans afin que ce soit une histoire que nous pouvons continuer à raconter », a déclaré le EP et co-showrunner Hayden Schlossberg. « Nous avons une fin de partie pour Cobra Kai, mais nous la comparons toujours à notre autre émission préférée, Breaking Bad, [and how] ils sont capables de continuer l’histoire avec Tu ferais mieux d’appeler Saul et El Camino. «

« Nous passons du temps avec la trame de fond de Kreese [in Season 3], mais nous aurions pu passer plus de temps avec la trame de fond de Kreese. Nous avons tellement de choses à raconter dans ces épisodes d’une demi-heure, cela finit par ne pas suffire. Nous passons juste un bon moment en tant qu’amis à travailler dans le bac à sable de The Karate Kid et espérons continuer. «

Comme le nombre de Cobra Kai les fans continuent d’augmenter, de sorte que les gens revisitent Le Karaté Kid films pour mieux connaître les personnages, le besoin d’un regard plus approfondi sur les autres histoires de son monde est presque devenu une nécessité. Et bien que les showrunners soient pleinement d’accord, ils veulent s’assurer que toute série dérivée qu’ils proposeront ensuite sera tout aussi impressionnante et largement acceptée que Cobra Kai est.

« Si vous regardez nos carrières, nous avons toujours eu des suites. Nous tombons amoureux de nos personnages », a ajouté Schlossberg. «Chaque permutation de spin-off ou de plongée profonde traverse nos esprits. Tout doit être la bonne chose, et il doit être du même niveau de qualité que Cobra Kai. Nos esprits pensent toujours à Karate Kid, donc cette possibilité est définitivement là-bas. »

Tout comme Netflix a une confiance totale dans le Cobra Kai série et donc, au feu vert, c’est la saison 4 avant même le début de sa troisième saison, les showrunners ont également une grande confiance en Le Karaté Kid univers et ont également mentionné précédemment qu’ils avaient des idées pour jusqu’à cinq émissions dérivées.

«Nous avons réfléchi à des idées dérivées. Nous aimons juste l’univers de Karate Kid, aimons tous les personnages de l’époque et nous aimons les personnages que nous avons créés. Il m’est difficile de vous donner une réponse exacte à cela , mais ce que je peux dire, c’est que nous avons une liste d’au moins cinq scénarios différents que nous pourrions poursuivre, que nous pourrions envisager », avait partagé le créateur de la série Jon Hurwitz.« Certains d’entre eux ne sont pas traditionnels. Certains d’entre eux ne ressemblent à aucun type de spin-off que vous avez jamais vu auparavant. Mais, chaque fois que nous écrivons des épisodes de la série, nous tombons amoureux des personnages que nous créons et examinons des personnages du passé. «

Au moins, nous savons maintenant que l’une de ces retombées possibles se concentrera sur Kreese et son histoire avant qu’il ne devienne le principal antagoniste de Le Karaté Kid univers. Mais qu’en est-il des quatre autres – quels personnages recevront ensuite une introduction approfondie? Les nouvelles nous parviennent via TVLine.

