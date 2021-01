L’histoire absurde des actions GameStop: comment Reddit a brûlé des milliards en fonds d’investissement

Avec l’avènement d’Amazon et les livraisons à domicile, avec l’augmentation de plus en plus vertigineuse de la valeur de la distribution numérique et surtout avec une pandémie en cours, comment est-il possible que les parts de la chaîne de magasins de jeux vidéo Gamestop vont-ils vers les étoiles? La réponse réside dans un groupe d’utilisateurs organisé sur le forum en ligne Reddit et sur d’autres plateformes, qui a décidé de miser presque pour le plaisir sur la performance boursière du groupe, mais qui a fini par influencer sa valeur jusqu’à faire augmenter de près de 25 fois.

Où le phénomène est né

Tout a commencé dans la communauté qui sur Reddit répond au nom de Wallstreetbets, et qui regroupe environ deux millions d’utilisateurs passionnés par la bourse et dédiés aux investissements amateurs. Les visiteurs sont en moyenne jeunes, ils argumentent avec animation (et souvent sans respect particulier pour tout type d’étiquette) et pour jouer en bourse ils utilisent des outils qui ont mis ces opérations à la portée du smartphone et sans commission, comme l’application Robinhood. Gamestop, société cotée à la Bourse de New York et pas particulièrement saine, a fait son chemin dans les objectifs de certains spéculateurs du groupe ces dernières semaines.

Gamestop attaqué

La situation du groupe a retenu l’attention de nombreux fonds d’investissement fortunés qui ont démarré parier à la baisse sur ses performances. La pratique est appelée vente à découvert, ou vente à découvert, et consiste à emprunter une quantité d’actions d’une entreprise pour une durée déterminée, puis à les revendre immédiatement; puis lorsque la valeur baisse, vous achetez une quantité identique d’actions mais dépensez moins: ce sont les actions qui sont retournées, avec une part d’intérêt, au prêteur d’origine. Si l’entreprise cible a effectivement perdu de la valeur au cours de la période considérée, le vendeur à découvert a réalisé un profit.

Le travail des utilisateurs

C’est précisément l’attention de ces célèbres fonds d’investissement qui a attiré l’attention des utilisateurs de Reddit, qui se sont coordonnés pour parier dans la direction opposée sur Gamestop et interférer avec la recherche de profit de groupes d’investissement considérés comme peu scrupuleux. Comme on pouvait s’y attendre d’un forum en ligne chaotique et déroutant, l’action d’échange d’actions Gamestop n’était pas parfaitement coordonnée, mais elle a quand même réussi à expédier les actions de la société sur la lune. Au contraire, l’augmentation progressive de la valeur du titre a contraint les fonds d’investissement eux-mêmes à acheter davantage d’actions pour compenser les risques encourus dans l’opération de vente à découvert. Le résultat est que si une action Gamestop valait 17 € de moins qu’il y a 3 semaines, elle vaut maintenant 422 €; les fonds pris par surprise par l’opération, au contraire, ils ont perdu des milliards.

Les réactions

L’accord a fait parler les investisseurs professionnels comme un « phénomène sans précédent » et a enthousiasmé des personnalités telles que l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. Cependant, certains opérateurs du secteur ont évolué dans la direction opposée a demandé aux autorités de régulation d’intervenir pour empêcher l’apparition de ce qu’ils considèrent comme des phénomènes de brouillage concertés ad hoc. Les demandes n’ont pas été entendues par la SEC, mais pas par l’application Robinhood qui a permis à de nombreux investisseurs amateurs de réussir dans leur entreprise. Les gérants viennent d’annoncer avoir imposé un gel des opérations boursières sur Gamestop et d’autres sociétés qui – en raison de leur situation financière – risquent de se retrouver au centre des opérations de spéculation dans les deux sens.

