L’histoire à succès de Sea Of Thieves, comment le jeu de pirate Swashbuckling continue d’attirer de nouveaux joueurs

Initialement sorti en 2018, Sea of ​​Thieves est allé de mieux en mieux, atteignant récemment le plus grand nombre de joueurs simultanés sur Vapeur dans l’histoire de deux ans du jeu. Comment se fait-il que ce jeu de pirate fulgurant soit toujours un tel succès et continue de croître deux ans après son lancement?

Sea of ​​Thieves a atteint un million de ventes sur Steam en juillet 2020, mais a culminé à environ 60000 joueurs simultanés à l’époque. Ce nombre avait légèrement diminué au cours des derniers mois, mais la récente vente Steam Winter (et une offre fantastique sur SoT) a vu ces chiffres remonter.

Une bande-annonce récente sur la chaîne YouTube officielle de Sea of ​​Thieves était consacrée à 1000 jours de jeu, un retour nostalgique sur deux ans de mises à jour, de développement et de contenu qui ont permis au jeu de prospérer, malgré les divers problèmes bien connus avec le jeu.

Oui, Sea of ​​Thieves peut être lent. Il y a des bugs fous qui peuvent arriver, y compris être écrasé à mort par votre propre vaisseau. Les plantages sur le bureau ne sont pas rares sur PC et les fréquences d’images sur Xbox varient énormément de lisse comme le rhum à aussi rugueux que le sable.

Oui, les mises à jour de contenu ont considérablement ralenti à la fin de 2020 (en raison, très probablement, de cette pandémie mondiale en cours), et de nombreux membres de la communauté ont l’impression que les jours dorés de Sea of ​​Thieves sont loin derrière eux.

Mais ce qui se cache derrière ces problèmes est un jeu étonnamment sous-estimé, mieux apprécié avec des amis. Un jeu d’aventure, d’amitié, de résolution d’énigmes et de naufrage. Un jeu qui a toujours l’air magnifique, à sa manière.

Grâce en partie à la récente vente Steam et au jeu présenté sur le Xbox Game Pass, davantage de personnes ont pu se familiariser avec Sea of ​​Thieves. Ce n’est pas une mince affaire. Le jeu n’est pas le plus accueillant pour les nouveaux joueurs. Votre bateau coulera. Plusieurs fois.

Si vous grattez suffisamment la surface – et réunissez un équipage d’amis – vous découvrirez bientôt que le naufrage de votre navire fait partie du plaisir. Le trésor n’a pas de sens. Vous découvrirez des hordes d’or, le perdrez au profit du Kraken, puis serez attaqué par un groupe d’élite de 11 ans.

Rare, le studio derrière Sea of ​​Thieves, n’a montré aucun signe réel de son intention de ralentir délibérément la sortie du contenu. Le jeu s’est énormément amélioré en deux ans, qui sait à quoi il ressemblera d’ici 2022.