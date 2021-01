L’héritage de Poudlard est retardé et fait attendre les fans de magie

Le jeu vidéo se déroulant dans l’univers de Harry Potter et se déroulant dans le passé Hogwarts Legacy est reporté à 2022.

A noter que l’on ne peut plus se fier à une fenêtre de sortie lorsqu’un jeu vidéo est annoncé pour la première fois. Nous espérons ne pas avoir à passer par là dès le début de l’année, mais à la mi-janvier, nous avons reçu la mauvaise nouvelle que le prometteur L’héritage de Poudlard reporté à 2022. Je ne le dis pas, ses développeurs le disent via Twitter avec une déclaration spéciale pour les fans.

Pour être juste, se conformer à la date de 2021 précédemment annoncée était quelque peu compliqué compte tenu des circonstances actuelles. La crise de Covid-19 a affecté les progrès dans le développement de gros équipements à l’échelle mondiale, et à cela nous devons ajouter le environnement hostile spécial qui est respiré dans la communauté joueurs en ce qui concerne les jeux vidéo sortis non polis. L’année dernière a été particulièrement difficile en ce qui concerne les produits qui ont vu le jour beaucoup plus tôt que ce qui serait commercialement acceptable, nous pouvons donc nous attendre à plus d’annonces comme celle-ci concernant d’autres œuvres à proximité.

Vous pouvez voir la déclaration officielle ci-dessous.

La nouvelle aventure se déroulant dans l’univers Harry Potter a été annoncée pour les consoles de nouvelle génération il y a quelques mois. Une aventure RPG à la première personne qui nous encourage à explorer le monde magique comme jamais auparavant. Nous allons vivre une histoire du 19ème siècle qui place les magiciens dans une situation politique et sociale particulière. Il n’y a aucun signe d’Harry Potter ou de Voldemort, alors attendez-vous à quelque chose de totalement nouveau. Pour plus d’inri, JK Rowling est très peu impliqué dans le projet. Ce n’est certainement pas le seul jeu sous licence, mais c’est le plus prometteur après certains destinés au marché mobile.

Si l’héritage de Poudlard est retardé d’un an, nous sommes sûrs que ce sera pour le mieux à long terme, même si c’est une attente un peu plus douloureuse qu’avec le reste. Au moins, nous savons que son développement progresse régulièrement pour nous surprendre en 2022.