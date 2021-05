« L’héritage de Jupiter » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Après la fin de la première saison de « L’héritage de Jupiter»(« Jupiter’s Legacy »dans sa langue d’origine), il est inévitable de penser à un deuxième volet de la série Netflix créée par Steven S. DeKnight et basée sur les bandes dessinées homonymes de Mark Millar et Frank Quitely.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de la première saison de « The Legacy of Jupiter »

Bien qu’initialement What’s on Netflix ait noté que le géant du streaming avait des plans pour un nouveau lot d’épisodes en raison des commentaires de Mark Millar à la publication écossaise Herald Scotland, rien n’a encore été confirmé.

«L’année prochaine, il y aura la deuxième saison de Jupiter. Il y aura The Magic Order, un spectacle d’horreur et un grand projet d’espionnage », a déclaré le scénariste. Cependant, le 6 mai, il a dit quelque chose de différent de Deadline.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de « Shadow and bone »

La saison 2 dépend du public. Nous ne voulons pas être trop arrogants. Tout ce que je vois, c’est que nous entrons dans cette situation incroyablement optimiste. Nous nous sentons vraiment bien à ce sujet. J’ai même vu Covid, je me suis assis sur les montages presque tous les jours et je ne m’en lasse jamais. Pour cette raison, les gens l’aiment autant que nous », a-t-il rectifié.

Trois des membres originaux de l’Union de la justice (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «L’HÉRITAGE DE JUPITER»?

À la fin de la première saison de la série Netflix, Raikou découvre que Walter est celui qui est derrière tout, c’est lui qui a cloné Blackstar et blâmé Skyfox. Mais quand Raikou lui demande plus d’argent pour son silence, il tue simplement sa fille.

En prison, Blackstar menace de tuer Brandon, alors Sheldon doit décider entre sauver son fils ou rester fidèle aux codes. Cependant, grâce à l’intervention de Petra, vous n’avez pas à choisir.

De plus, Hutch utilise son appareil pour se rendre en Chine, mais avant de pouvoir obtenir son gadget, certains hommes le réduisent et en raison du peu d’oxygène dans la pièce, il ne peut pas s’échapper. Chloé arrive juste à temps et le sauve. Plus tard, le fils de George montre que la super-arme qui pourrait percer l’être le plus fort de la planète est prête.

D’où une deuxième saison de « L’héritage de Jupiter»Devrait répondre aux questions suivantes: Hutch retrouvera-t-elle son père? Chloé va-t-elle se réconcilier avec son père et son héritage héroïque? La relation entre Hutch et Chloé fonctionnera-t-elle? Sheldon découvrira-t-il la vérité sur son frère? Que fera Grace après avoir vu la vision de son mari et fils décédés? Est-ce que Sheldon abandonnerait vraiment le code pour son fils? Qu’arrivera-t-il à l’Union de la justice? Sheldon perdra-t-il son fils au profit de son frère?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « L’HÉRITAGE DE JUPITER »

La deuxième saison de « L’héritage de Jupiter»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « L’héritage de Jupiter »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’HÉRITAGE DE JUPITER 2 »

Oui Netflix renouveler « L’héritage de Jupiter»Pour une deuxième saison, ce sont les acteurs qui pourraient revenir:

Josh Duhamel comme Sheldon Sampson / Utopian: le mari de Grace, le frère cadet de Walter et chef de l’équipe de super-héros connue sous le nom de « The Union ».

Ben Daniels comme Walter Sampson / Brainwave: le frère aîné de Sheldon.

Leslie Bibb comme Grace Sampson / Lady of Liberty: la femme de Sheldon et l’une des héroïnes les plus puissantes de la planète.

Elena Kampouris comme Chloe Sampson: la fille de Grace et Sheldon.

Andrew Horton comme Brandon Sampson / Paragon: le fils de Grace et Sheldon.

Mike Wade dans le rôle de Fitz Small / Flare: l’un des membres les plus appréciés de l’Union.

Matt Lanter dans le rôle de George Hutchene / Skyfox – le plus proche allié de Sheldon.

Tenika Davis comme Petra Small: la fille de Fitz.

Tyler Mane comme Blackstar

Elena Kampouris jouera à nouveau Chloe Sampson dans la saison 2 de « L’héritage de Jupiter » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «L’HÉRITAGE DE JUPITER» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La deuxième saison de « L’héritage de Jupiter« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront en 2022.