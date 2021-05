« L’héritage de Jupiter »: explication de la fin de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur les bandes dessinées homonymes de Mark Millar et Frank Quitely, « Jupiter’s Legacy » (« Jupiter’s Legacy » dans sa langue d’origine) est une série de Netflix Créé par Steven S. DeKnight qui raconte l’histoire de la première génération de super-héros du monde et de leurs enfants qui luttent pour vivre les exploits légendaires de leurs parents.

Sheldon Sampson, mieux connu sous le nom d ‘« utopique’ ‘, est le chef d’un pacte de super-héros appelé l’Union de la justice et bien qu’il n’ait pas pu amener sa fille Chloé à suivre son chemin, il essaie d’amener son fils Brandon à préserver ses idéaux, mais au fond, il ne croit pas que soyez prêt pour une telle responsabilité.

Alors que Chloé ne veut rien avoir à faire avec les superpuissances, Sheldon a du mal à suivre les traces de son père et de sa mère, qui croient en un gouvernement libéral et correctif plutôt que de se faire justice. Cependant, lorsque ses amis sont tués par le clone du super-vilain Blackstar, il n’hésite pas à l’assassiner.

En même temps, « L’héritage de Jupiter»Montre ce qui est arrivé à la famille Sampson et à leur industrie du fer pendant la Grande Dépression de 1929. Après le suicide de son père, Sheldon commence à avoir des hallucinations et devient obsédé par la recherche d’un moulin à vent, et s’approche progressivement de la naissance de l’Union de la justice.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «L’HÉRITAGE DE JUPITER»?

Pendant ce temps, Hutch et son gang effectuent une commande pour Big Man, plus tard, il est révélé que ce personnage est le fils de George, qui à un moment donné de l’histoire a trahi Sheldon et le reste du groupe. Les enfants de ce dernier se retrouvent au milieu d’un crash et entament une relation.

Dans le dernier chapitre de « L’héritage de Jupiter», La cellule de Blackstar s’ouvre et Walter est piégé dans le cerveau du clone. Grace amène Raikou à garder la «porte» ouverte et Brandon essaie de réconforter son père. Ils parlent de code et comment, en le cassant, Skyfox est devenu leur pire ennemi.

Hutch utilise son appareil pour se rendre en Chine, mais avant de pouvoir obtenir son gadget, certains hommes le réduisent et en raison du faible taux d’oxygène dans la pièce, elle ne peut pas s’échapper. Chloé arrive juste à temps et le sauve. Plus tard, le fils de George montre que la super-arme qui pourrait percer l’être le plus fort de la planète est prête.

En prison, Blackstar menace de tuer Brandon, alors Sheldon doit décider entre sauver son fils ou rester fidèle aux codes. Cependant, grâce à l’intervention de Petra, vous n’avez pas à choisir.

Dans l’esprit du clone, George apparaît sous le nom de Skyfox et ils commencent à se battre. En dernier recours, Grace entre dans son esprit et aide Walter, mais avec un message pour le reste: des visions de Sheldon et Brandon morts avec Skyfox debout au-dessus d’eux.

À la fin de la première saison de la série Netflix, Raikou découvre que Walter est celui qui est derrière tout, c’est lui qui a cloné Blackstar et blâmé Skyfox. Mais quand Raikou lui demande plus d’argent pour son silence, il tue simplement sa fille.

Walter s’est avéré être le véritable méchant de « L’héritage de Jupiter » (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «L’HÉRITAGE DE JUPITER»?

Après ce rebondissement, il est inévitable de penser à une deuxième saison de « L’héritage de Jupiter», Où sont abordées les questions suivantes: Hutch pourra-t-elle retrouver son père? Chloé va-t-elle se réconcilier avec son père et son héritage héroïque? La relation entre Hutch et Chloé fonctionnera-t-elle? Sheldon découvrira-t-il la vérité sur son frère? Que fera Grace après avoir vu la vision de son mari et fils décédés? Est-ce que Sheldon abandonnerait vraiment le code pour son fils? Qu’arrivera-t-il à l’Union de la justice? Sheldon perdra-t-il son fils au profit de son frère?

Bien que jusqu’à présent Netflix n’a pas confirmé une deuxième tranche, Mark Millar en a parlé à la publication écossaise Herald Scotland.

La saison 2 dépend du public. Nous ne voulons pas être trop arrogants. Tout ce que je vois, c’est que nous entrons dans cette situation incroyablement optimiste. Nous nous sentons vraiment bien à ce sujet. J’ai même vu Covid, je me suis assis sur les montages presque tous les jours et je ne m’en lasse jamais. C’est pourquoi les gens l’aiment autant que nous », a-t-il déclaré.