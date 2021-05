« L’héritage de Jupiter » aura la saison 2 sur Netflix?

Jardin et Saisons Purin mixte ortie, fougère, prêle, consoude 2 L

Ce purin mixte 4 en 1 allie les bienfaits des quatre plantes les plus utilisés dans la confection des purins : ortie, fougère, prêle, consoude. Cette préparation naturelle 4 en 1 est issue de la macération d'orties, de fougères, de prêles et de consoudes récoltées. Ce purin est utilisable sur toutes les plantes de jardin : les légumes, les fruits, les fleurs, les arbres et arbustes d'ornement.Il allie les bienfaits des 4 plantes pour aider les végétaux à faire face aux agressions extérieures. Stimulant, insecticide, fongicide et répulsif naturel sont les vertus ancestrales apportées par ce purin mixte. Les feuilles séchées de fougères s'utilisent aussi comme répulsif contre les insectes, les escargots et les limaces. Voici une solution naturelle pour lutter contre les limaces au jardin ! Composition du purin mixte 2 litres : Cette préparation, 100 % naturelle est issue de la macération spontanée et contrôlée de : * 5 g/L de feuilles séchées d'ortie (Urtica sp) * 1,5 g/L de feuilles séchées de prêles (Equisetum arvense) * 3 g/L de feuilles séchées de consoudes (Synphytum sp) * 1,5 g/L de feuilles séchées de fougères Nos conseils d'utilisation du purin mixte : Il s'utilise soit en arrosant aux pieds des plantes ou soit en pulvérisation foliaire. Période d'utilisation : de mars à octobre.Dosage: * En arrosage : diluer 100 ml dans 1 L d'eau pour 10 m² * En pulvérisation foliaire : diluer 100 ml dans 1 L d'eau par mètre linéaire. Il est conseillé de faire une application tous les 7 à 14 jours. Il permet de préparer jusqu'à 20 litres de purin mixte. Ce purin vous garantit un spectre d'efficacité large et une facilité d'utilisation.Garantie : le purin mixte, 100% d'origine naturelle, est utilisable en agriculture biologique en application du règlement CE 889/2008. Les + Jardin et Saisons : + Formulation artisanale, 100% d'origine naturelle + Bouchon dégazeur + Grande efficacité utilisable pour toutes les plantes