L’hélicoptère Mars de la NASA se déploie lentement sous le rover Perseverance

Le rover Perseverance de la NASA se prépare lentement à déployer le premier hélicoptère sur Mars alors même qu’il jette un regard rétrospectif sur les déchets qu’il laisse tomber sur la planète rouge.

Le rover, qui a été soigneusement stérilisé sur Terre pour éviter de contaminer Mars avec des microbes, a laissé tomber un bouclier de protection contre les débris sur la surface de la planète le 21 mars. Le bouclier n’est plus nécessaire car il a été conçu pour protéger l’ingéniosité pendant les « sept minutes de terreur » atterrissage en février.

Une image de la caméra WATSON (capteur topographique grand angle pour les opérations et l’ingénierie) sur le bras robotique du rover montre le bouclier anti-débris en toute sécurité sur la surface du cratère Jezero, entre les six roues du rover. C’est la deuxième chose que Persévérance a chuté ces dernières semaines, après un pan de ventre inutile lié à son système d’échantillonnage.

Vidéo: Les derniers morceaux du rover Perseverance et la « litière » de Mars (avec audio Sol 16)

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity est à moitié déployé sous le rover Perseverance lors des opérations de déploiement le 29 mars 2021. Il s’agit du premier hélicoptère sur Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

« Le bouclier anti-débris est parti, et voici notre premier aperçu de l’hélicoptère », compte Twitter Perseverance tweeté 21 mars.

Dans une série d’images de Perseverance, l’hélicoptère de Mars peut être vu se déployer lentement à partir de sa position initiale sur le ventre du rover.

« Ce [the helicopter] est rangé sur le côté, plié et verrouillé en place, il y a donc un origami inversé à faire avant que je puisse le poser. Mais d’abord, je m’en vais à l’héliport désigné, à quelques jours de route d’ici », ont écrit les membres de l’équipe Perseverance sur Twitter en tant que rover.

L’hélicoptère Ingenuity devrait tenter son premier vol dès le 8 avril, selon la NASA, et ce sera la première fois qu’un avion tentera de voler dans l’atmosphère d’un autre monde. « Quelques disques de plus devraient m’y amener », a ajouté le tweet.

Le rover est dans une quête plus large pour rechercher des signes d’habitabilité dans le cratère de Jezero, qui semble avoir été riche en eau plus tôt dans son histoire. Perseverance mettra en cache les échantillons les plus prometteurs qu’il trouvera pour une future mission de retour d’échantillons pour retourner sur Terre. Quant à Ingenuity, s’il peut voler, il saluera une nouvelle génération potentielle d’explorateurs martiens capables de repérer devant les rovers et même les humains, dans les décennies à venir, pour faciliter l’exploration de la surface.

La NASA prévoit de démarrer la campagne de vols d’Ingenuity au plus tôt le 8 avril, en supposant que Perseverance sera en mesure de déployer l’hélicoptère en toute sécurité à la surface – un processus compliqué de six sol ou d’un jour martien. (Un sol équivaut à environ 24 heures, 40 minutes de temps terrestre.) La persévérance et l’ingéniosité travaillent également principalement seules, car les communications radio doivent envoyer des instructions préprogrammées à Mars, qui est à plusieurs minutes de vitesse de la lumière de nous.

Les équipes de Persévérance travaillent sur Mars pendant quelques mois pour tirer le meilleur parti du début de la mission et espèrent faire décoller Ingenuity dans les 30 sols ou 31 jours terrestres suivant le déploiement du drone.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.