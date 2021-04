L’hélicoptère Mars de la NASA, Ingenuity, tentera son vol le plus audacieux à ce jour

Après trois vols d’essai réussis, l’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity est prêt à repousser les limites dans le ciel de la planète rouge.

Le petit hélicoptère tentera son quatrième vol aujourd’hui (29 avril) à son Wright Brothers Field dans le cratère Jezero de Mars, où il a atterri avec le rover Perseverance de la NASA, et celui-ci vise à être le plus grand et le plus audacieux à ce jour.

« Lorsque les jambes d’atterrissage d’Ingenuity ont atterri après ce troisième vol, nous savions que nous avions accumulé plus qu’assez de données pour aider les ingénieurs à concevoir les futures générations d’hélicoptères Mars », déclare J. « Bob » Balaram, ingénieur en chef d’Ingenuity, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie. , a déclaré dans un communiqué. «Nous prévoyons maintenant d’étendre notre autonomie, notre vitesse et notre durée afin de mieux comprendre les performances.»

Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) Ingenuity devrait décoller à 10 h 12 HAE (14 h 12 GMT) pour effectuer sa quatrième sortie aérienne. Les données du vol devraient arriver au JPL à 13 h 21 HAE (17 h 21 GMT), ont déclaré des responsables de la NASA.

Vidéo: Zoom sur le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity effectue son troisième vol sur la planète rouge dans cette vue agrandie d’une photo du rover Perseverance prise le 25 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

L’ingéniosité est entrée dans l’histoire avec son premier vol le 19 avril, alors qu’il planait à seulement 3 mètres au-dessus du sol. Depuis, il a effectué deux autres vols, chacun plus grand que le précédent. Le vol le plus récent de l’hélicoptère a eu lieu dimanche 25 avril, lorsque Ingenuity a atteint une hauteur de 16 pieds (5 m), a volé 164 pieds (50 m) en aval et a atteint une vitesse maximale de 6,6 pieds par seconde, soit environ 4,5 mi / h ( 7,2 km / h). Il a également capturé une superbe photo du rover Perseverance depuis les airs.

Pour le cinquième vol d’Ingenuity, les contrôleurs de l’hélicoptère visent à voler plus vite et plus longtemps. Si tout se passe comme prévu, Ingenuity volera jusqu’à une hauteur de 16 pieds et atteindra une vitesse maximale de 8 mph (12,8 km / h) pendant le vol. Il volera d’abord vers le sud sur environ 84 m (276 pieds) pour photographier les ondulations de sable, les rochers et les petits cratères d’en haut. Si aucun problème n’apparaît, Ingenuity devrait atteindre un point de 133 m vers le bas, survoler et prendre des photos, puis retourner à son domicile de Wright Brothers Field.

« Pour atteindre la distance nécessaire à ce vol de reconnaissance, nous allons battre nos propres records sur Mars établis lors du troisième vol », a déclaré le pilote de réserve de Mars Helicopter Johnny Lam dans le même communiqué. « Nous augmentons le temps de vol de 80 secondes à 117 secondes, augmentant notre vitesse maximale de 2 mètres par seconde à 3,5 (4,5 mi / h à 8), et plus que doublant notre autonomie totale. »

En rapport: Comment l’ingéniosité de l’hélicoptère Mars de la NASA peut voler sur la planète rouge

Si le quatrième vol d’Ingenuity se déroule bien, l’hélicoptère pourrait tenter un cinquième et dernier vol encore plus audacieux. MiMi Aung, chef de projet Ingenuity chez JPL, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle aimerait que l’hélicoptère parcourt environ 2000 pieds (600 m) lors de ce dernier vol, si cela était possible. Mais les plans pour le cinquième vol ne seront finalisés qu’après ce quatrième voyage, ont déclaré les gestionnaires d’Ingenuity.

Le rover Perseverance de la NASA a atterri sur Mars le 18 février pour livrer Ingenuity et commencer une mission planifiée de deux ans pour collecter des échantillons de la planète rouge et rechercher des signes de vie passée. Les cinq vols d’Ingenuity, qui s’étalent sur un mois de la mission, sont une démonstration technologique pour prouver que voler sur Mars est possible et pourrait être utile pour de futures missions. La fenêtre de vol d’Ingenuity pour ses cinq vols ferme début mai.

«À des millions de kilomètres de là, Ingenuity a vérifié toutes les cases techniques que nous avions à la NASA sur la possibilité d’un vol motorisé et contrôlé sur la planète rouge», a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, dans le communiqué. « Les futures missions d’exploration de Mars peuvent désormais considérer avec confiance la capacité supplémentaire qu’une exploration aérienne peut apporter à une mission scientifique. »

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.