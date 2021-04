L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity tentera son deuxième vol jeudi

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity est prêt pour un autre vol épique de la planète rouge.

Ingenuity, qui est arrivé sur Mars avec le rover Perseverance de la NASA en février et est entré dans l’histoire lundi (19 avril) avec le tout premier vol motorisé sur un autre monde, tentera son deuxième vol jeudi 22 avril à 5h30 HAE (9h30 GMT ), MiMi Aung, chef de projet Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, a écrit dans une mise à jour de statut.

« Nous cherchons à aller un peu plus grand cette fois », a écrit Aung dans la mise à jour. Alors que le vol de lundi impliquait Ingenuity planant à 3 mètres au-dessus de la surface de la planète rouge, le vol de jeudi verra Ingenuity aller un peu plus haut, à 16 pieds (5 m), a déclaré Aung. Ingenuity s’inclinera alors légèrement et se déplacera latéralement sur 2 m, planera sur place et tournera plusieurs fois pour que sa caméra couleur puisse prendre des images avant de retourner sur son aérodrome martien pour un atterrissage, a-t-elle ajouté.

Selon Aung, les images du deuxième vol d’Ingenuity devraient commencer à arriver vers 9h21 HAE (13h21 GMT).

«Les images du premier vol Perseverance capturées avec ses imageurs Navcam et Mastcam-Z depuis son point de vue à environ 210 pieds (64 mètres) à« Van Zyl Overlook »étaient spectaculaires», a déclaré Aung. « Nous nous attendons à des images plus phénoménales lors de ce deuxième test en vol. »

La NASA n’a pas encore annoncé de diffusion Web en direct pour révéler les images du deuxième vol d’Ingenuity, comme elle l’a fait avec le premier vol lundi. Les images seront publiées sur la page Ingenuity de la NASA dès leur arrivée.

Cette carte montre où l’équipe Ingenuity de la NASA teste l’hélicoptère Mars, annotée pour montrer les emplacements du site d’atterrissage du rover Perseverance (également connu sous le nom « Octavia E. Butler Landing »), l’aérodrome (que la NASA a surnommé « Wright Brothers Field ») et la zone de vol. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

Après le vol de jeudi, Aung et ses collègues prévoient de piloter l’hélicoptère Mars au moins trois fois de plus dans les deux semaines à venir, chaque vol devenant plus complexe et ambitieux.

Et Ingenuity fait tout de manière autonome. En raison du retard du signal entre la Terre et Mars, les membres de l’équipe d’Ingenuity ne peuvent pas contrôler l’hélicoptère en temps réel; toutes ses manœuvres doivent être programmées à l’avance.

La NASA transmettra les commandes du vol d’Ingenuity jeudi au rover Perseverance mercredi soir. L’hélicoptère devrait décoller à 5h30 HAE (9h30 GMT), mais il faudra environ quatre heures à la NASA pour recevoir les données et les images du vol.

