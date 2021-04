LG quitte le marché des smartphones

C’est officiel: LG a décidé de fermer sa division dédiée au développement et à la production de smartphones, après plusieurs années consécutives de déclaration de pertes.

Le Sud-Coréen l’a confirmé par un communiqué de presse, dans lequel il précise que Le conseil d’administration de LG a décidé de finaliser la fermeture de son unité commerciale mobile, comme on le dit depuis longtemps.

A partir de ce moment, l’entreprise ne lancera plus de nouveaux modèles de smartphones sur le marché. Cependant, ils précisent que ceux déjà produits continueront d’être à vendre, et que toutes les fonctionnalités continueront à fonctionner. La fermeture définitive de l’unité commerciale mobile de LG est prévue pour 31 juillet 2021.

Ils indiquent également que le soutien continuera d’être fourni aux propriétaires de leurs smartphones actuels via le service après-vente.

«LG prend la décision stratégique de quitter le secteur de la téléphonie mobile après plusieurs années de pertes dans ce secteur. Cette décision permettra à LG de consacrer plus de ressources à d’autres domaines de croissance, tels que les composants de véhicules, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et les solutions et services B2B. »