LG: La division des smartphones serait sur le point de se terminer pour de bon

Selon la rumeur, LG pourrait se retirer complètement du secteur des smartphones. Apparemment, les discussions sur la vente de la division auraient dû échouer. Même le smartphone avec écran déployable présenté au CES 2021 ne devrait plus arriver sur le marché.

La société a annoncé en janvier qu’elle garderait «toutes les options» ouvertes pour sa division de téléphonie mobile. Cela est dans le rouge depuis le deuxième trimestre de 2015, comme l’écrit The Korea Herald. Il y aurait eu des négociations de vente avec le Vietnamien Vingroup et avec Volkswagen, mais LG n’aurait fait aucun progrès significatif. Selon le Korea Herald, les sources de l’industrie sont désormais plus susceptibles de fermer la division des smartphones.

Smartphone enroulable probablement arrêté

Les projets de développement actuels de « Rainbow » et le smartphone « Rollable » avec un écran de déploiement présenté au CES 2021 auraient été abandonnés. Les employés de la division devraient conserver leur emploi, mais travailleront dans d’autres secteurs de l’entreprise à l’avenir. LG avait précédemment déclaré vouloir mettre ses technologies mobiles les plus importantes à la disposition d’autres divisions de l’entreprise. Étant donné que LG propose également des appareils intelligents pour la maison, on peut supposer que la technologie des smartphones pourrait y être incluse.

Pas encore de déclaration officielle

Selon les études de marché de Counterpoint Research, LG aurait dû dominer 2% de la part de marché des smartphones en 2020, contre 13% l’année précédente. LG s’est récemment démarqué avec l’innovant LG Wing, qui dispose de deux écrans. Il faisait partie de la série d’innovation «Explorer Project», qui a maintenant été abandonnée.

En ce qui concerne l’avenir de la division smartphone de LG, cependant, il faut dire qu’il n’y a pas encore eu de déclaration officielle. Ceci est attendu en avril. Peut-être que LG trouvera une autre solution que la fermeture.