LG a l’idée que ses OLED transparentes agissent comme des portes automatiques: elles vous donnent toujours le bonjour qu’elles vous montrent de la publicité

Attention, ne vous perdez pas, car il semble que LG veuille mettre l’OLED partout. Si il y a quelques mois on voyait un panneau LG sur le toit d’une cabine de voiture futuriste, maintenant le constructeur sud-coréen voit possible que les portes automatiques intègrent un panneau OLED transparent.

LG est l’un des principaux fabricants d’OLED et l’une des traditions de l’IFA est (ou étaient) ses couloirs et ses plafonds nous entourant de ces panneaux. La marque revendique depuis longtemps ses propres technologies et même des téléviseurs pliants, et on s’attend maintenant à ce que les portes automatiques habituelles soient également l’un de ces panneaux, dans le style mupi mais avec transparence et une certaine mobilité.

Ces portes n’auront pas besoin de l’avis de « attention à la porte », quelle que soit leur transparence

Il s’agit d’un projet en collaboration avec la société suisse Assa Abloy Entrance Systems. L’idée est de fabriquer portes automatiques avec panneaux OLED transparents, une technologie qui a déjà montré des avancées telles que le panneau de 55 pouces et 38% de transparence en 2019.

Dans ce cas, l’accent est mis sur le divertissement ou la décoration, voyant plus d’application dans un environnement de travail. Les panneaux pourraient montrer des messages de bienvenue ou d’adieu à ceux qui entrent ou sortent du bâtiment, ou quelque chose de beaucoup plus logique que nous avions déjà prévu: la publicité.

Cette annonce intervient après que nous ayons vu son utilisation dans le métro chinois en août dernier, comme moniteur d’information. En fait, en 2019, la marque les a déjà introduits dans les vitrines de Harrods.

Il faudra voir si une entreprise se lance pour placer ces portes, surtout aussi afin de voir leur fonctionnement, la qualité d’image, l’épaisseur et si de quelle manière un verrou de sécurité est appliqué. C’est si ses rivaux ne commencent pas à tester les applications des panneaux transparents également au-delà des téléviseurs, car il ne faut pas oublier que LG n’est pas seul dans ce et que Xiaomi et Panasonic ont également lancé avec ces produits.

Pour le moment, il n’y a pas de dates (ni de prix) sur ce produit, mais comme il s’agit d’une technologie que nous voyons déjà «presque» sur le marché, il se peut qu’elle soit plus proche que d’autres projets LG comme celui que nous avons mentionné au début. En attendant, nous pouvons sauver une partie de les 6100 euros qui sont annoncés pour la télévision transparente de Xiaomi ou les 77 000 euros si on aime plus qu’il est rollable (celui de LG).

