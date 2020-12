LG a déjà son premier téléviseur miniLED: différences avec LED, OLED, QLED et MicroLED

LG a officialisé une nouvelle gamme de téléviseurs que l’on pourra voir au prochain CES 2021, même à distance: La série QNED Mini LED sera la première à inclure des écrans MiniLED de la marque, afin que nous puissions déjà ajouter cette technologie à la liste des options que nous pouvons acquérir en plus des LED, OLED, QLED et MicroLED.

La marque promet de grands avantages avec ces panneaux MiniLED: des contrastes de 1.000.000: 1, les meilleurs profils HDR, des fréquences de 120Hz et des résolutions qui atteignent 8K. Mais quelle différence tout cela fait-il avec le reste des technologies d’écran actuelles? Faisons un examen.

Panneaux rétroéclairés: LCD, LED, QLED et MicroCell

Commençons par la technologie la plus courante, maintenant appelée LED mais toujours basée sur un rétroéclairage via un panneau LCD. Il fait partie des gammes de téléviseurs les moins chères et a besoin d’un panneau lumineux pour éclairer les pixels de l’écran car ils ne disposent pas de leur propre éclairage. UNE panneau LCD pur est rétroéclairé par une lampe fluorescente, tandis qu’un Panneau DEL utilise des diodes du même nom qui offrent un éclairage plus uniforme et plus rapide. Mais dans les deux cas, nous parlons de pixels qui ont besoin d’un rétroéclairage externe, qui ne peuvent pas offrir de riches contrastes de couleurs comme dans les profils HDR.

Face aux lacunes des panneaux LCD, certaines améliorations sont apparues qui offrent un meilleur contraste des couleurs, qui sont actuellement vendues à des prix compétitifs. La Technologie QLED appartient à ce groupe: il s’agit d’un panneau LED qui rétroéclaire ses pixels avec une lumière bleutée qui traverse une feuille de plastique jaune. Dans cette feuille sont disposés les soi-disant «points quantiques» (d’où le Q du nom) qui, selon leur taille, créent une lumière rouge ou verte. Avec cela, des profils de couleurs améliorés sont obtenus par rapport aux panneaux LCD et LED. Le Samsung Q950TS QLED 8K est un exemple de ce type de téléviseur.

Une autre option similaire est Technologie NanoCell, qui part d’un éclairage arrière composé de LED blanches. La lumière qu’ils émettent passe à travers des particules de 1 nm qui filtrent les composants de la lumière jaune, verte, jaune ou orange, permettant ainsi aux composants de lumière rouge, verte et bleue (RVB) de passer à travers. Nous continuons, oui, avec des pixels sans leur propre lumière. Et cela signifie que les profils de couleur noire pure ne peuvent pas être obtenus.

Panneaux avec éclairage individuel: OLED, MicroLED et MiniLED

Nous passons maintenant aux écrans dont les pixels ont leur propre éclairage, éliminant ainsi le besoin d’un panneau d’éclairage arrière. Dans ce cas chaque pixel de l’écran est composé de trois LED (un rouge, un vert et un bleu), qui s’allument en fonction de ce qui doit être affiché à l’écran. La bonne partie de ceci est que les noirs purs sont obtenus, étant capable de simplement désactiver les pixels là où il n’est pas nécessaire d’afficher la couleur; et consommant également beaucoup moins d’énergie.

La mauvaise partie de ce type d’écrans est atteindre une taille de ces LED qui permet des téléviseurs de tailles raisonnables dans les pièces de vie de notre maison: jusqu’à présent, nous n’avons vu ce type de technologie que dans de grands panneaux utilisés à l’extérieur. Stades, panneaux d’affichage … mais pas sur les téléviseurs domestiques. Il suffit de sortir la calculatrice: un téléviseur 4K a besoin de 3840 * 2160 pixels, soit 8294400 pixels. Et chaque pixel nécessite 3 LED, vous devez donc installer 24 883 200 LED sur un téléviseur qui s’intégrera dans un salon. Et il faut les placer avec une précision de l’ordre du nanomètre, ce qui est compliqué et coûteux.

La différence entre les panneaux MiniLED et MicroLED C’est essentiellement la taille des LED qui composent ses pixels: les MiniLED ont des LED entre 100 et 200 microns, tandis que les MicroLED ont des LED de moins de 100 microns. Sur les téléviseurs LG MiniLED que nous avons mentionnés au début, cela signifiera des résolutions 8K sur des panneaux de 84 pouces.

Nous avons l’expression minimale de ces pixels dans le Panneaux OLED. Ceux-ci atteignent la taille minimale des pixels en utilisant une couche d’atomes de carbone (d’où le LED organique du nom), avec les mêmes avantages de contrastes et de noirs purs avec une consommation minimale. L’inconvénient dans ce cas est le coût de fabrication et une durabilité inférieure de l’écran, ce qui tente d’être résolu avec les alternatives de MiniLED et MicroLED. Un exemple de téléviseur OLED est ce LG CX que nous avons examiné il y a quelques semaines.

Chaque type de panneau, comme vous pouvez le voir, a ses avantages et ses inconvénients. En 2021, nous verrons des paris de plusieurs fabricants avec des panneaux MicroLED et MiniLED, à la recherche d’une solution qui équilibre les coûts avec un prix compétitif et garantissant la qualité maximale des profils de couleurs.