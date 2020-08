Lexus célèbre cinq millions de SUV et multisegments vendus

Dans un marché de plus en plus cédé à ce type de propositions, la marque de luxe de Toyota, Lexus, célèbre un moment privilégié, avec l’atteinte de la barre des cinq millions de SUV et multisegments commercialisés dans le monde.

Après avoir lancé le premier SUV de son histoire, qui a reçu le nom de LX, en 1996, Lexus célèbre désormais, 24 ans plus tard, l’objectif de cinq millions de SUV et multisegments commercialisés dans le monde.

L’exploit, avance la marque de luxe Toyota dans un communiqué, a été réalisé plus tôt cet été, à un moment où Lexus a un total de six modèles de SUV et multisegments dans sa gamme: UX, NX, RX, RX L , GL et LX.

De plus, et selon les données avancées par le constructeur, les SUV et crossovers représentent, aujourd’hui, environ les deux tiers des ventes totales de la marque, grâce également à la commercialisation de ce type de modèles, sur 90 marchés à travers le monde.

En termes de moteurs, nous soulignons la fourniture de crossovers RX, RX L, NX et UX, avec leurs moteurs hybrides et essence, basés sur le système «Full-Hybrid», fait connaître, pour la première fois, avec le SUV hybride RX 400h, en 2005.

Aujourd’hui, ce moteur représente un tiers du volume global de la gamme des SUV Lexus, passant à 96% en Europe occidentale et centrale.

Voici les ventes mondiales cumulées de SUV et de crossoves Lexus:

Modèle An

dans

lancement Unités vendues

jusqu’au 30 juin

2020

LX 1996 487 229 RX et RX L 1998 (RX)

2017 (RX L) 3,136,223 GX 2002 445 965 NX 2014 853 035 UX 2018 110 899 TOTAL 5,033,351

