L’expérimenté Nicolas Cage a déclaré qu’il ne se retirerait jamais du métier d’acteur

Son rôle le plus emblématique est peut-être celui de l’alcoolique Ben Sanderson, qui vit les derniers jours de sa vie avec une prostituée à Las Vegas, une performance qui lui a valu l’Oscar, le Golden Globe et un SAG. Neveu du talentueux réalisateur Francis Ford Coppola, Nicolas Cage Il a su se faire une place dans le cinéma d’action, où il a participé à des films comme The Rock, Face Off, Con Air, National Treasure et Ghost Rider. Cependant, ce n’est pas une tâche facile de cataloguer cet interprète.







Dès le début de sa carrière en 1983, Cage a eu la chance d’être dirigé par de véritables génies de l’industrie contemporaine tels que Francis Ford Coppola, David Lynch, les frères Coen, Alan Parker, Ridley Scott, Martin Scorsese, Joel Schumacher, Brian De Palma et Oliver Stone. Une carrière encadrée par le luxe ! Sûrement Nicolas Cage il a beaucoup appris en cours de route car il a aussi eu son expérience de réalisateur.

Nicolas Cage pour toujours ?

L’influent critique de cinéma Robert Eyert a déclaré : « Il y a souvent une liste des grandes stars de cinéma : De Niro, Nicholson et Al Pacino. Combien de fois voyez-vous le nom de Nicolas Cage? Il doit toujours être là« . Cependant, Nic a aussi des détracteurs. Surtout ceux qui font référence à leurs rôles dans des films d’action.

Maintenant, certaines déclarations de l’acteur étaient connues sur la possibilité de prendre sa retraite: « Ça ne peut pas arriver ! », étaient les mots de Nicolas. « Ce que je fais au cinéma est comme un ange gardien pour moi. Je suis en meilleure santé quand je travaille, j’ai besoin d’un endroit positif pour exprimer mon expérience de vie et l’industrie m’a donné cela. Je ne prendrai jamais ma retraite ! », complet.

L’interprète a commenté que tout le monde lui dit qu’il travaille trop dur, mais que ce jugement de valeur ne semble pas l’affecter. Bientôt, nous pourrons le voir dans Prisonniers du pays fantôme, où il agira comme un braqueur de banque à qui on offre sa liberté pour sauver la petite-fille d’un chef de guerre. Il est accompagné dans le film par Sofia Boutella, Bill Mosley, Nick Cassavetes et Tak Sakaaguchi. Le film sortira en salles le 17 septembre.