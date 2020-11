L’exécution de l’application Immuni s’est arrêtée en dessous de 10 millions

Après des semaines de course, il semble que la croissance de la télécharger l’application Immuni avoir brusquement freiné avant de toucher un seuil psychologique important – celui de 10 millions de nouvelles installations. Cela a été rapporté par les données fournies par les gestionnaires d’applications, selon lesquelles l’adoption continue à augmenter, mais à une vitesse qui n’est pas comparable à celle enregistrée entre septembre et octobre.

Téléchargements presque interrompus

À ce jour, les téléchargements de l’application Immuni rapportés sur le site sont de 9 777 739, avec un graphique en hausse qui, à première vue, ne semble pas soulever de préoccupations particulières quant à la croissance de la popularité du logiciel. Cependant, le graphique se réfère à la tendance Immuni de la semaine dernière uniquement, et l’échelle de représentation change de jour en jour. Ces choix donnent une perception déformée de l’avenir de l’application: si début octobre, les nouveaux téléchargements en sont venus à croître au rythme de plus de 150 000 par jour, entre mardi et mercredi pour installer l’application étaient un peu plus de 8000 personnes. Il en ressort que 10 millions de téléchargements ne sont pas un seuil inaccessible, mais aussi celui pour le dépasser à ce rythme cela prendra presque un autre mois – après une période où Immuni semblait s’orienter vers un brillant destin d’allié dans les opérations de recherche de contacts sur le territoire national.

Moins de contacts entre utilisateurs

Un autre fait intéressant se dégage des données fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’application: à partir du lundi 9 novembre, le ratio entre les utilisateurs qui se sont déclarés positifs au sein de l’application et les notifications envoyées à leurs contacts potentiels a fortement augmenté. À mesure que le nombre de points positifs dans l’application augmente, il diminue ou non le nombre de notifications est resté à un faible niveau que l’application envoie à des contacts potentiels proches: si au début du mois, chaque utilisateur trouvé positif était envoyé en moyenne de 20 à 40 notifications, la semaine dernière, chaque nouveau positif génère environ 4 rapports.

La tendance peut avoir deux explications: la première est une confirmation du fait que les mesures restrictives imposées à la circulation des personnes sur le territoire contribuent à diminuer les contacts potentiels entre les nouveaux positifs et les autres; le second, pas si optimiste, est que certains utilisateurs ont désinstallé l’application et ne reçoivent plus de notifications.