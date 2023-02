L’ex-compagne de Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, a été poursuivie pour cela

célébrités

L’ancienne compagne de Leonardo DiCaprio, l’Argentine Camila Morrone, aurait du mal personnellement en raison d’un procès à son encontre. Attention!

©GettyLeonardo DiCaprio et Camila Morrone

Leonardo DiCaprio Il est l’une des stars les plus emblématiques d’Hollywood avec sa participation à des films de la stature de Titanic, Gangs of New York, Roméo et Juliette, Attrape-moi si tu peux, The Revenant et Le loup de Wall Street, parmi tant d’autres véritables succès. L’acteur a certainement laissé sa marque dans l’industrie avec une carrière professionnelle enviable qui en fait en même temps l’un des noms personnels les plus recherchés du milieu.

C’est connu que Leonardo DiCaprio il aime sortir avec des femmes plus jeunes que lui et c’était le cas de sa précédente relation avec la mannequin et actrice argentine camila morrone. Les deux étaient très proches pendant quatre ans de relation où ils pouvaient être vus engagés dans les mêmes objectifs tout en s’amusant dans une cour qui était une raison d’intérêt dans la presse à potins.

Malheureusement Leonardo DiCaprio et Camila Morrone Ils ont mis fin à leur relation en août 2022 lorsqu’ils ont décidé de se séparer. La vérité est que le sentiment qui les unissait, même avec la différence d’âge significative entre eux, a fini par s’éteindre et les personnalités de l’acteur oscarisé et du protagoniste de Ne reviens jamais ils n’étaient pas compatibles.

Pourquoi poursuivent-ils Camila Morrone ?

Apparemment le célèbre photographe Ulises Ramales intenté une action en justice contre camila morrone à Los Angeles. Cet homme vit des images qu’il reçoit de célébrités et a fait valoir que le mannequin argentin utilisait son matériel sans son consentement, c’est pourquoi il a décidé de poursuivre en justice l’ancien partenaire de Leonardo DiCaprio. Quel problème!

camila morrone J’aurais utilisé des images prises par Ulises Ramales sur votre compte Instagram sans demander l’autorisation de l’auteur de ces instantanés. La réalité est que les photographies étaient protégées par la Droit d’auteur c’est pourquoi le mannequin argentin a enfreint un règlement en les montrant sur son réseau social sans consentement. Ramales a poursuivi la célébrité pour obtenir des dommages-intérêts non spécifiés.

