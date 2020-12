L’événement Roblox Wonder Woman se poursuit en décembre!

Bonne nouvelle, Robloxians: il semble que les fuites et les rumeurs d’un nouvel événement Roblox Wonder Woman étaient vraies, car l’événement est officiellement de retour! Un tout nouveau contenu est sorti aujourd’hui, des nouveaux articles cosmétiques à un tout nouveau mini-jeu. Mais attendez, il y a plus: en plus de la mise à jour d’aujourd’hui, l’événement Wonder Woman se poursuivra tout au long de décembre avec des mini-jeux hebdomadaires et des objets plus exclusifs!

#WeekOfWonder continue avec # WonderWoman1984 mini-jeux maintenant disponibles sur @roblox! Tout au long du mois de décembre, nous lancerons des mini-jeux hebdomadaires et des objets exclusifs dans l’expérience Themyscira. Cliquez ici pour jouer maintenant: https://t.co/HU9OAxXVZR pic.twitter.com/OlKK9Y6xZW – Wonder Woman 1984 (@WonderWomanFilm) 9 décembre 2020

Aujourd’hui, la Wonder Woman: The Themyscira Experience a été mise à jour avec huit nouveaux articles cosmétiques et un tout nouvel obby stimulant. Au cas où vous l’auriez manqué, vous pouvez consulter notre guide d’événement Roblox Wonder Woman, où nous avons compilé les huit nouveaux éléments d’événement Wonder Woman, le nouvel obby et tout le contenu de l’été dernier. Vous pouvez également consulter notre liste de codes promotionnels pour un bref aperçu des articles cosmétiques.

La poursuite de l’événement Roblox Wonder Woman devrait être une nouvelle passionnante, car certains des éléments divulgués comme les Golden Wings n’ont pas encore été ajoutés. Cela signifie qu’il pourrait même y avoir des articles plus exclusifs qui n’ont pas encore été divulgués.

Actuellement, on ne sait pas ce que seront les mini-jeux, ni combien il y en aura par semaine, mais l’obby qui a été lancé aujourd’hui devrait être un bon avant-goût de ce que ce mois-ci nous réserve. Les mini-jeux seront-ils plus des obbies? Ou des jeux entièrement nouveaux? Qui sait, mais attendez-vous à ce que plus de contenu baisse à mesure que la date du film Wonder Woman: 1984 le jour de Noël se rapproche.

Tout ce contenu a été publié dans le jeu Wonder Woman: The Themyscira Experience lancé l’été dernier. Les fans qui ont joué lors du premier événement doivent être familiarisés avec la mise en page Themyscira, mais cela pourrait être une nouvelle expérience pour ceux qui entrent dans le jeu pour la première fois. Dans ce cas, en plus du nouveau contenu, les nouveaux joueurs auront également toutes les anciennes quêtes à jouer et les objets à acquérir.