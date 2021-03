L’événement en direct de l’E3 2021 semble avoir été annulé

La documentation déposée par le Board of Los Angeles Convention and Tourism qui a été déterrée par le forum de jeu ResetEra semble confirmer que l’événement en direct de l’E3 2021 a été supprimé. Bien que ce ne soit pas trop surprenant compte tenu des circonstances mondiales, la convention annuelle est répertoriée comme «annulée», bien qu’apparemment des discussions soient en cours concernant les événements de 2022 et 2023.

L’Electronic Software Association, qui organise l’E3, a récemment indiqué qu’elle avait des plans pour un «spectacle axé sur le numérique», et cela est évoqué dans le rapport susmentionné; il y a une note qui suggère qu’il travaille avec «l’équipe de production sur les options de diffusion» au Los Angeles Convention Center et son espace LA Live adjacent.

Bien sûr, alors que le coronavirus est à blâmer pour la deuxième annulation de l’E3 en autant d’années, des points d’interrogation planent sur l’événement lui-même. Sony s’est retiré de l’E3 2019 et a depuis accueilli sa propre série de vitrines et de livestreams – y compris un État des lieux plus tôt cette semaine. Il sera intéressant de voir comment les éditeurs adopteront la série une fois que le monde aura rétabli un semblant de normalité.