L’événement du film Monster Hunter arrive à Iceborne

Après avoir vu Geralt, rien ne nous surprend plus, alors préparez vos armes pour l’événement du film Monster Hunter à Iceborne.

Coupables, nous savons que nous ne pouvons rien vous cacher. Comme vous l’avez peut-être vu dans d’autres nouvelles connexes, le film Monster Hunter qui est sur le point de sortir ne nous excite pas particulièrement. Ou plutôt que nous la regardions avec un peu de suspicion. Cependant, et en laissant les cartes sur la table, il doit être clair que nous ne sommes pas des juges pour décider. Et Capcom le sait bien, que loin d’être découragé, il donne encore plus de visibilité au film, comme il se doit. Et de quelle manière? Simple, offrant un événement de film de chasseur de monstres dans leurs jeux vidéo.

Ou jeu vidéo devrais-je plutôt dire, et c’est que, évidemment, Monster Hunter World: Iceborne est le plus adapté pour continuer à recevoir du contenu. Non seulement parce que Rise et le reste des titres sont encore loin, mais parce que, bon sang, il le mérite, qu’il ne s’est pas si bien vendu du tout. Mais bon, arrêtons de dorer la pilule, et allons-y. Que proposera cet événement? Eh bien, deux missions différentes avec des éléments différents pour obtenir

Ainsi, les missions se dérouleront du 4 décembre de cette année jusqu’au, attention, le 2 décembre 2021. Ils n’ont pas voulu se prendre les doigts en donnant peu de temps, bien sûr. Mais bon, définissons encore plus: la première partie de la mission nous amènera à abattre un Diablos noir, qui nous apportera l’armure superposée «Artemis α +». Et continuant dans son sillage, la deuxième mission nous amènera à abattre un Rathalos, nous offrant en récompense l’ensemble d’armures superposées d’Artémis. Par curiosité, nous vous disons également que dans cette mission vous incarnez Mila Jovovich, donc ce sera sa voix qui nous accompagnera tout au long de cet événement. Votre vraie voix, oeil, qui gardera l’audio anglais pour vos phrases.

Eh bien, moins donne une pierre, tu ne penses pas? Si vous le dépassez, ne vous inquiétez pas, vous recevrez également des cadeaux sous forme d’objets au début du jeu, ainsi que des fonds, des poses et des titres pour la carte de guilde.