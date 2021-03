L’éveil de l’Arctique ressemble à une Firewatch épisodique, mais dans le froid

Nous sommes plutôt surpris que la mécanique et l’esthétique de Firewatch n’aient pas été imitées par toutes sortes de studios indépendants après sa sortie en 2016, donc on a vraiment l’impression que Arctic Awakening a été long à venir. Il a cependant beaucoup de choses à appeler, le plus évident étant un cadre hivernal et un robot compagnon IA. Il sera également épisodique et vise une sortie en 2022 pour PlayStation 5 et PS4.

Le jeu se déroule en 2062 et suit Kai après avoir survécu à un accident d’avion pendant l’hiver arctique. Avec le copilote Donovan perdu, le protagoniste est rejoint par un robot IA nommé Alfie. Vous serez en mesure d’affecter la relation que Kai entretient avec d’autres personnes grâce à des options de dialogue et des événements facultatifs. Le directeur du jeu, James Simpson, décrit Arctic Awakening comme « la survie, l’amitié, la découverte de soi et les mystères » [the characters] rencontre en cours de route. « Vous cherchez plutôt bien, non? Que pensez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.