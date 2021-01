L’euro numérique se poursuit: la Commission européenne et la Banque centrale européenne décideront de son avenir d’ici la mi-2021

En octobre 2020, la Banque centrale européenne a publié les premiers indices sur la création d’un euro numérique. Un euro numérique qui ne remplace pas l’actuel mais complète le cash. Le projet, bien qu’il semblait quelque peu abandonné ces derniers mois, est toujours en cours. Ils étudieront avec la Commission européenne quels pourraient être les points faibles et prendra une décision d’ici le milieu de cette année.





Selon une annonce officielle, la Commission européenne et la Banque centrale européenne se sont réunies pour examiner les problèmes potentiels qui pourraient résulter de la mise en œuvre d’un euro numérique. Avec cela, ils cherchent avoir toutes les cordes attachées avant le début du processus de développement de pièces numérique cet été 2021.

La coopération entre les deux entités consiste à examiner « conjointement au niveau technique un large éventail de questions politiques, juridiques et techniques qui découlent d’une éventuelle introduction d’un euro numérique ». Créer une monnaie numérique Ce n’est pas une tâche facileEncore moins s’il s’agit des 19 pays qui utilisent actuellement l’euro comme monnaie.

L’idée de la Banque centrale européenne est le pouvoir avoir une base sur laquelle décider si cela en vaut la peine et comment créer un euro numérique. Bien qu’il puisse s’agir simplement d’un analogue de l’euro en espèces, la vérité est que vous devez prendre en compte des facteurs supplémentaires qui impliquent la numérisation. Par exemple, la vie privée des utilisateurs au moment où une monnaie numérique doit être automatiquement associée à quelqu’un ou à des choses plus «banales» comme le fait que tout le monde n’a pas accès à Internet et aux appareils numériques pour utiliser les monnaies numériques.

Un euro numérique dans «pas plus de cinq ans»

La semaine dernière précisément, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a fait une série de déclarations sur le moment où nous pourrions voir cet euro numérique et ce qu’il faut prendre en compte. Le processus, comme vous le voyez, ça va prendre du temps, bien qu’il espère pas plus de cinq ans.

La Banque centrale européenne ra récemment mené une enquête publique pour voir quels sont l’intérêt et l’opinion des citoyens sur un euro numérique. Ils indiquent qu’il existe certainement un besoin et une demande pour un euro numérique. Cependant, des aspects tels que la confidentialité ou la sécurité de la monnaie doivent être pris en compte pour empêcher son piratage entre autres.

Pendant ce temps, dans l’autre partie du monde, la Chine teste déjà sa monnaie numérique dans le cadre d’un programme de test pilote. Et ce n’est pas mal du tout, dans l’un des pays où les paiements mobiles sont les plus largement mis en œuvre. Des situations telles que la pandémie actuelle ont également causé l’utilisation des pièces et des paiements numériques est encouragée en Europe.

Via | Euractiv

Plus d’informations | Commission européenne et BCE