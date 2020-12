L’étrange histoire de la découverte de la «  Maison de Jésus  » par des religieuses à Nazareth

La maison où Jésus soi-disant grandi est de retour dans les nouvelles, alors que le nouveau livre de l’archéologue Ken Dark sur la maison de Nazareth met en lumière l’équipe de sœurs qui a terminé une grande partie des fouilles et de leurs découvertes.

Il s’agissait de «l’un des premiers exemples d’un grand programme de fouilles lancé et dirigé par des femmes», écrit Dark dans le livre «Les sœurs de Nazareth Couvent: un site de l’époque romaine, byzantine et croisée dans le centre de Nazareth» (Palestine Exploration Fund, 2021), notant que c’est la dirigeante des sœurs de Nazareth, Mère Giraud, qui a dirigé ces fouilles. «C’était aussi probablement la seule fouille du 19e siècle avec une équipe principalement féminine», a déclaré Dark à 45Secondes.fr.

Comme 45Secondes.fr rapporté en 2015 , la maison a été taillée dans une colline rocheuse et date du début du premier siècle. Ce n’est que des siècles plus tard que les gens ont commencé à vénérer la structure comme la maison de Jésus. On ne sait pas si Jésus a vraiment grandi là-bas.

En relation: Voir des images de la maison de Jésus et des artefacts de Nazareth

Église de la nutrition

Image 1 sur 4 Cette image montre une majuscule qui aurait été à la fin d’une colonne. Il est de l’Église de la Nutrition et remonte à environ 1500 ans à l’époque de l’Empire byzantin. (Crédit d’image: KRDark) Image 2 sur 4 Cette colonne est de l’Église de la Nutrition et remonte à environ 1500 ans à l’époque de l’Empire byzantin. Copyright KRDark (Crédit d’image: KRDark) Image 3 sur 4 A lire : The Mandalorian Chapter 13 – A Way To The Way Partie d’une inscription grecque. Il est de l’Église de la Nutrition et remonte à environ 1500 ans à l’époque de l’Empire byzantin. (Crédit d’image: KRDark) Image 4 sur 4 Les archéologues pensent que c’est la maison du début du premier siècle qui était vénérée comme étant la maison dans laquelle Jésus a grandi. (Crédit d’image: KRDark)

Dark a noté qu’il était remarquable que les sœurs aient pris soin de fouiller le site avant qu’une partie de celui-ci ne soit détruite lors de la construction de leur couvent à côté du site. « C’était l’une des premières » fouilles de sauvetage « – des fouilles avant la destruction de preuves archéologiques par construction dans ce cas-ci – au Moyen-Orient », a déclaré Dark à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Les découvertes des religieuses du XIXe siècle, ainsi que les archives des fouilles du couvent, ont aidé Dark à déterminer que la maison date du début du premier siècle et qu’une église protégeant le site, appelée Church of the Nutrition, a été construite au quatrième siècle. Au moment où elle a été construite, l’église aurait été juste une « église rupestre » – une église située dans une grotte – avant de s’étendre pour inclure des bâtiments en surface. Un pèlerin du IVe siècle nommé « Egeria » semble avoir écrit sur cette église à la fin du IVe siècle dans un texte souvent appelé « Itinerarium Egeriae », la décrivant comme « une grande et très splendide grotte dans laquelle elle [the Virgin Mary] vivait. Un autel a été placé là, et dans la caverne actuelle se trouve l’endroit d’où elle puisait de l’eau. »

En relation: Images: L’église du Saint-Sépulcre

Les personnes qui ont construit l’église ont pris soin de protéger non seulement la maison du début du premier siècle, mais aussi un tombeau qui a été construit entre le milieu et la fin du premier siècle, après l’abandon de la maison. Les gens ont pu croire que c’était le tombeau de saint Joseph, le père de Jésus , menant aux soins supplémentaires, dit Dark.

Au cours de leur fouille de l’église, les sœurs ont trouvé les restes d’un sarcophage avec des os humains à l’intérieur, suggérant qu’un saint aurait pu être enterré dans l’église des siècles après l’époque de Jésus.

Quand les croisés ont pris le contrôle de Nazareth vers 1099, ils reconstruisirent rapidement l’Église de la Nutrition, consacrant des ressources considérables à sa reconstruction malgré leur situation militaire périlleuse. La position militaire se détériorerait au point où Nazareth a été prise par une armée musulmane en 1187. Les croisés étaient souvent en guerre avec différents États musulmans de la région.

Le travail des sœurs a révélé les derniers jours de l’église. Ils ont découvert que les éperons d’un chevalier avaient été laissés accrochés au mur d’une chapelle, peut-être comme offrande par un chevalier. Ceux qui étaient en charge de l’église savaient apparemment que le site était condamné. À l’époque, la maison de Jésus a été scellée à la hâte dans l’espoir de la protéger, ont découvert les sœurs. Bien que l’église ait été incendiée pendant une guerre des croisés, la maison de Jésus a été laissée intacte et n’a pas été descellée jusqu’à ce que les sœurs aient effectué leurs travaux de fouille au XIXe siècle.

Sœurs de Nazareth des temps modernes

Le couvent a été construit à la fin du 19ème siècle et aujourd’hui, il est utilisé par les sœurs de Nazareth. « Bien que peu nombreuses, les religieuses entreprennent un large éventail de travaux caritatifs en plus de leurs devoirs religieux: diriger une école, s’occuper des malades et aider les personnes défavorisées de tous horizons de bien d’autres manières », a écrit Dark.

Les sœurs surveillent toujours les artefacts et les archives des fouilles des fouilles de la fin du XIXe siècle, bien que certains des artefacts aient disparu depuis lors. Les pèlerins et les touristes viennent également voir la maison et d’autres vestiges. Lorsqu’elles ont été contactées par 45Secondes.fr, les sœurs modernes de Nazareth ont refusé de commenter les travaux de fouille de leurs prédécesseurs du XIXe siècle.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.