L’état de Liam Neeson pour redevenir Qui-Gon Jinn dans Star Wars

Liam Neeson a de nouveau évoqué la possibilité de revenir dans Star Wars, mais a précisé une condition qui doit être remplie pour le réaliser. Qu’est-ce qu’il a dit ?

©IMDBLa condition de Liam Neeson pour redevenir Qui-Gon Jinn dans Star Wars.

Après une trilogie de films qui a divisé les fans, guerres des étoiles trouvé dans sa série exclusive pour le service de streaming Disney+ un lieu où le public retrouve la franchise. Le 27 mai prochain arrivera le spectacle de Obi Wan Kenobioù Ewan McGregor jouera à nouveau le personnage, et la rumeur courait sur la possibilité de revoir Liam Neeson dans le rôle de Qui-Gon Jinn. Qu’a-t-il dit de son éventuel retour ?

Début 2021, L’acteur a parlé de la possibilité de son retour et a déclaré qu’il était prêt à revenir aussi longtemps que la production l’exigerait, mais qu’il n’avait reçu aucun appel.. En mars de cette année, l’initié Jason Ward, reconnu pour avoir des informations sur la saga, expliquait que son personnage serait de retour dans le prochain programme, au-delà de ce qui avait été annoncé officiellement.

+Est-ce que Liam Neeson revient dans Star Wars ?

Néson a récemment parlé avec BD et, comme cela s’était produit dans le passé, il a fait référence à la franchise et complètement nié qu’il sera dans Obi Wan Kenobi, bien qu’il ait laissé la porte ouverte à l’avenir. Au cours de la conversation, il a été interrogé sur la possibilité de revenir et a admis qu’il aimerait répéter le rôle de Qui-Gon JinnMais à une condition : ça devrait être un film sur grand écran et pas une série télévisée.

« Oh, je pense que oui, oui, oui, je pense que oui… si c’était un film. Oui, je suis un peu snob quand il s’agit de télévision, je dois l’avouer, j’aime juste les gros écrans. »il expliqua. Dans le même discours, il se sentait nostalgique du passage du temps : Qui-Gon, je n’arrive pas à croire que ça fait 24 ans que nous avons fait La Menace fantôme, je n’arrive pas à croire où le temps est passé. Ce fut une expérience incroyable de tourner ce film à Londres..

Une des caractéristiques de guerres des étoiles et Lucasfilm ces derniers temps est son grand secret sur ses productions, donc il n’y a pas d’informations fiables divulguées, donc tout indique que Liam Neeson ne sera pas dans la série Obi Wan Kenobi. De plus, en 2020, il assurait qu’il n’était plus fan du genre science-fiction et qu’aucune franchise à gros budget n’arrive à l’empêcher de dormir la nuit.

