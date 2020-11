« L’essai de vous faire paraître coupable »

Le rappeur de 20 ans est accusé d’avoir tué son «ami de la famille», Khalil Walker, 18 ans.

Un autre artiste fait face à de graves accusations de meurtre, mais Lil Loaded est convaincu qu’une fois les faits présentés, il battra son dossier. Nous avons précédemment signalé que Lil Loaded, de son vrai nom Dashawn Maurice Robertson, s’était rendu à la police plus tôt cette semaine après avoir été désigné comme suspect dans la mort par balle de son ami, Khalil Walker, 18 ans, précédemment identifié à tort comme « Khalia Walker « par les autorités. Il est rapporté par The Morning Dallas News que le 25 octobre, la police a été envoyée dans un quartier de Dallas et à leur arrivée, ils ont localisé Walker qui avait reçu une blessure par balle au torse. L’adolescent avait été abattu avec un fusil. Des documents auraient déclaré que la sœur de Khalil Walker se trouvait à l’intérieur d’une résidence lorsqu’elle a entendu des coups de feu à l’extérieur de l’endroit où se trouvaient Khalil et une autre personne. Elle a dit aux autorités qu’elle avait vu Lil Loaded, un «ami de la famille», et la deuxième personne se tenant au-dessus du corps de son frère alors que Khalil était allongé dans la rue. Elle a immédiatement appelé les autorités et a regardé plus tard dans le téléphone de Khalil où elle prétend avoir trouvé des images vidéo de Loaded tirant sur son frère. Khalil Walker a été transporté d’urgence dans un hôpital local après que Loaded et la deuxième personne sur les lieux l’ont déposé. Plus tard, Lil Loaded aurait publié un hommage à Walker sur sa page Instagram où il a exprimé son amour pour son ami décédé. Mercredi 11 novembre, Loaded a partagé une photo de son cliché sur son Instagram avec un bref message dans lequel il remerciait ses fans pour leurs aimables paroles. «J’apprécie tout votre soutien», a-t-il écrit dans la légende. «Ils essaient de te faire paraître coupable quand tu es innocent malgré tout… nous allons passer ça. Rip mon frère t’aime. La caution de Loaded a été fixée à 500 000 dollars, mais a depuis été réduite à 75 000 dollars. [via]