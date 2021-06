L’espérance de vie aux États-Unis a diminué d’un montant «alarmant» pendant la pandémie

L’espérance de vie moyenne aux États-Unis a chuté en 2020, creusant l’écart d’espérance de vie entre les États-Unis et les autres pays à revenu élevé. La baisse a été particulièrement marquée chez les Hispaniques et les Noirs américains, selon une nouvelle étude.

Les experts de la santé prévoyaient que l’espérance de vie diminuerait pendant la pandémie, mais à quel point cela a été une surprise.

« Je pensais naïvement que la pandémie ne ferait pas une grande différence dans l’écart parce que je pensais qu’il s’agissait d’une pandémie mondiale, donc chaque pays va en prendre un coup », a déclaré Steven Woolf, directeur émérite du Center on Society and Health à Virginia Commonwealth University, qui a dirigé la nouvelle étude. « Ce que je n’avais pas prévu, c’est à quel point les États-Unis géreraient la pandémie. »

La nouvelle étude a utilisé les données du National Center for Health Statistics, qui fait partie des Centers for Disease Control and Prevention, et de la Human Mortality Database pour mesurer les changements d’espérance de vie entre 2018 et 2020 chez les Noirs, les Blancs et les Hispano-Américains. Les données disponibles n’ont pas permis aux chercheurs d’inclure les populations asiatiques, insulaires du Pacifique, amérindiennes et autochtones de l’Alaska dans la comparaison. Les résultats ont été publiés mercredi dans le BMJ.

Entre 2018 et 2020, la diminution de l’espérance de vie moyenne à la naissance aux États-Unis était d’environ 1,9 an, soit 8,5 fois la diminution moyenne dans 16 pays comparables, qui était d’environ 2,5 mois. La diminution a élargi l’écart entre les États-Unis et ses pairs à près de 5 ans, mais la différence est beaucoup plus grande parmi les Noirs et les hispaniques américains.

Par rapport aux Américains blancs, dont l’espérance de vie moyenne à la naissance a diminué d’environ 1,4 an entre 2018 et 2020, l’Américain hispanique moyen a diminué d’un peu moins de 3,9 ans. La durée de vie moyenne d’un Noir américain a diminué de 3,25 ans.

« Ce sont des chiffres que nous ne sommes pas du tout habitués à voir dans cette recherche ; 0,1 an est quelque chose qui attire normalement l’attention sur le terrain, donc 3,9 ans et 3,25 ans et même 1,4 ans est tout simplement horrible », a déclaré Woolf. « Nous n’avons pas connu de baisse de cette ampleur depuis la Seconde Guerre mondiale. »

Après la Seconde Guerre mondiale, l’espérance de vie aux États-Unis a augmenté pendant des décennies. Mais dans les années 1990, le rythme de la longévité a commencé à ralentir. Les Américains sont passés d’une espérance de vie plus élevée par rapport aux pays comparables à une chute en dessous de la moyenne. La tendance s’est poursuivie jusqu’en 2010, lorsque l’âge moyen du décès aux États-Unis a atteint un plateau, puis est entré en baisse de trois ans en 2014.

« L’écart entre les États-Unis et les autres pays se creusait vraiment à ce moment-là », a déclaré Woolf.

Mais en 2019, juste avant la pandémie, l’espérance de vie à la naissance aux États-Unis a augmenté de 0,1 an, soit environ 1,5 mois.

« La vraie inquiétude est que nous ne faisions essentiellement aucun progrès par rapport à d’autres pays », a déclaré Woolf.

Effet d’entraînement

Les responsables de la santé calculent l’espérance de vie à la naissance pour mieux comprendre la santé d’un pays au fil du temps. Les estimations de l’espérance de vie pendant la pandémie de COVID-19 ne prédisent pas combien de temps un groupe de personnes vivra, mais illustrent plutôt qui a été le plus touché.

« Ce que l’énorme baisse de l’espérance de vie nous dit, ce n’est pas combien de temps un bébé né en 2020 vivra, mais plutôt à quel point le taux de mortalité pour l’ensemble de la population était élevé en 2020 », a déclaré Woolf.

Bien que l’espérance de vie devrait augmenter en 2021, la pandémie aura des conséquences financières, mentales et physiques durables qui se répercuteront bien au-delà de 2020. Surtout au printemps dernier, les gens retardaient les dépistages ou les soins d’urgence par peur d’être exposés au COVID-19. . Pour d’autres, les soins médicaux ont été retardés. Ces conséquences ont le pouvoir de raccourcir la durée de vie des Américains dans les décennies à venir, ont noté Woolf et ses collègues.

« Les effets d’entraînement de la pandémie affecteront les bébés nés cette année non seulement en raison des effets immédiats sur leur gestation et leur enfance au plus fort de la pandémie, mais parce que les bouleversements économiques et sociaux que la pandémie laisse dans son sillage influenceront l’enfant trajectoires de développement et de santé », a déclaré Woolf. « Cela ne veut pas dire que la durée de vie d’un enfant né l’année dernière sera réduite à ces prédictions, mais en moyenne, nous pouvons nous attendre à ce que les enfants d’aujourd’hui soient affectés par cette expérience. »

Un système en mauvaise santé

Selon Paula Braveman, directrice du Center for Health Equity de l’Université de Californie à San Francisco, une nette division raciale existe dans les résultats de santé aux États-Unis, mais la mauvaise santé est un problème national.

« Lorsque vous comparez les États-Unis à d’autres pays riches, le problème ne se limite pas aux mauvais résultats pour la santé des personnes de couleur », a déclaré Braveman, co-auteur avec Woolf d’un rapport 2013 des National Institutes of Health qui analysait les facteurs qui ont été responsable de la mauvaise santé de l’Amérique. « L’avantage des États-Unis en matière de santé est visible à travers le spectre des races et des classes. »

Les facteurs de stress quotidiens dans la vie américaine ont tendance à éclipser ceux des autres pays, contribuant aux maladies chroniques et à la mortalité, a déclaré Braveman.

« Des choses comme les frais de garde d’enfants sont une source majeure de stress pour les gens, même dans la classe moyenne, et le manque de bons transports en commun signifie que les gens font parfois la navette entre le travail et le travail », a déclaré Braveman.

Les déterminants sociaux de la santé enracinés dans l’iniquité – y compris la pauvreté, le lieu de vie d’une personne, les types de nourriture auxquels elle a accès et son éducation – étaient également des facteurs extrêmement importants pour la santé d’une personne, en particulier chez les Américains non blancs.

« Ces tendances aux États-Unis que nous avons décrites en 2013 étaient pleinement visibles pendant la pandémie, et les problèmes systémiques qui les causent sont toujours en place », a déclaré Woolf.

Combler le fossé racial

Les États-Unis ont fait des progrès au cours des deux dernières décennies en réduisant l’écart d’espérance de vie entre les Américains noirs et blancs. Mais la nouvelle étude a révélé que ces gains ont été effectivement effacés pendant la pandémie.

L’espérance de vie des hommes noirs vivant aux États-Unis est tombée à un peu moins de 68 ans, son niveau le plus bas depuis 1998. En 2020, les hommes hispaniques ont la deuxième plus faible espérance de vie à la naissance, à 74,5 ans, ce qui suit de près les 74,7 ans pour les blancs Hommes. Les femmes noires ont une espérance de vie à la naissance de 75,3 ans, ce qui est inférieur à celui des femmes blanches à 80 ans et des femmes hispaniques à 81,4 ans.

Historiquement, l’espérance de vie des Hispano-américains a été de quelques années plus élevée que celle des Américains blancs, mais l’écart s’est presque comblé en 2020. Cela signifie que les réductions de l’espérance de vie chez les Hispano-américains et les Noirs américains sont 15 et 18 fois inférieures à la moyenne des pays pairs.

Woolf prévoyait que parce que la mortalité due au COVID-19 était plus élevée dans les populations noires et latines, ces communautés verraient une diminution plus importante par rapport aux Américains blancs.

« Mais l’ampleur de la différence était horrible », a-t-il déclaré.

Melissa Creary, professeure adjointe de gestion et de politique de la santé à l’École de santé publique de l’Université du Michigan, craint que les Noirs américains en particulier continuent d’être touchés de manière disproportionnée par la pandémie à long terme.

Les Noirs américains sont déjà plus susceptibles que les Blancs américains de se heurter à des obstacles créés par les déterminants sociaux de la santé. Ils sont plus susceptibles de louer leur maison, d’avoir un niveau d’instruction inférieur, de gagner moins d’argent, de vivre dans des quartiers pollués et de ne pas souscrire à une assurance maladie parrainée par l’employeur.

«Nous devons toujours prêter attention aux déterminants sociaux de la santé qui se produisaient avant la pandémie, qui rendaient les communautés noires et brunes plus à risque de mourir du coronavirus. Les causes profondes des comorbidités ne sont pas biologiques ; ils sont sociaux », a déclaré Creary, qui n’était pas associé à la nouvelle recherche.

Les Noirs américains refusent également les vaccins COVID-19 à des taux plus élevés que les autres races, ce que les inquiétudes de Creary ne sont pas pris en compte alors que la nation commence à rouvrir.

« L’hésitation à l’égard des vaccins sous-tendue par le racisme et la méfiance à l’égard du système de santé n’a pas disparu même si ces autres facteurs de protection comme les mandats de masque l’ont fait », a-t-elle déclaré.

Pour apporter des changements durables et combler l’écart racial dans les résultats de santé, Creary a déclaré que la nation doit investir dans la confiance à long terme, et cela commence par une formation médicale antiraciste pour les médecins.

« Si j’ai une maladie qu’un médecin ne comprend pas, ma vie est menacée », a-t-elle déclaré. « Si je suis une personne noire ou brune et que vous n’avez pas de formation antiraciste, ma vie est menacée de la même manière. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.