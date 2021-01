L’ESA et Thales Alenia Space signent un contrat pour la construction d’un module européen pour la prochaine passerelle lunaire

11 janv.2021 13:48:54 IST

L’Agence spatiale européenne (ESA) a signé un contrat avec Thales Alenia Space pour construire le module européen de la passerelle lunaire qui fournira à la nouvelle installation d’exploration humaine les communications et le ravitaillement. Selon un déclaration par l’ESA, la passerelle est en cours de construction par les partenaires de la Station spatiale internationale (ISS) et permettra une exploration durable autour et à la surface de la Lune. missions sur Mars.

L’ESA, dans la déclaration, a déclaré que le module du système européen de ravitaillement en carburant, d’infrastructure et de télécommunications (ESPRIT) sera un module cylindrique avec un espace pour les astronautes, un peu comme un module de la Station spatiale internationale. Il offrira une vue à 360 degrés de la Lune et du vaisseau spatial alors qu’ils accostent à l’avant-poste lunaire.

ESPRIT comprendra deux éléments principaux, le système de communication lunaire Halo (HLCS) et le module de ravitaillement ESPRIT (ERM). Le HCLS fournira à la station spatiale Gateway des communications de données, vocales et vidéo, tandis que l’ERM permettra à la station de recevoir les propulseurs des vaisseaux spatiaux en visite pour maintenir son orbite autour de la lune et faire le plein de véhicules en transit vers la surface lunaire. Le module offrira également un petit espace de travail pressurisé pour l’équipage et de grandes fenêtres offrant des vues à 360 degrés.

David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA a déclaré que dans quelques années à peine, ils verront l’humanité travailler ensemble en orbite autour de la Lune et soutenir l’exploration de surface.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂