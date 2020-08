Les youtubers qui construisent des structures primitives dans la jungle ont reçu le bouton d’or

Certaines personnes les regardent régulièrement pendant la journée, mais le noyau dur des fans les connaît comme les compagnons des nuits blanches. Ce sont les constructeurs rudimentaires de la chaîne YouTube The Survival, qui dans leurs vidéos montrent comment ils construisent des structures en argile allant des maisons aux piscines souterraines. La capacité de ces constructeurs à créer des œuvres architecturales de manière apparemment rapide leur a garanti un énorme succès, également grâce à une série de vidéos très simples et presque relaxantes, que beaucoup regardent la nuit quand ils ne peuvent pas dormir. Maintenant, la reconnaissance est également venue de YouTube: la plaque d’or pour les millions d’abonnés.

En réalité, The Survival compte déjà 1,6 million de membres, mais l’image d’eux tenant la plaque YouTube fait le tour des réseaux sociaux. Créée en 2018, la chaîne YouTube a une approche très simple similaire à celle des chaînes qui ont lancé cette tendance: construire des structures même complexes en utilisant des matériaux tels que l’argile, le bambou et le bois. Sur YouTube, il existe plusieurs chaînes avec cette approche, toutes avec plusieurs millions d’abonnés (pour être honnête, The Survival est celle caractérisée par des chiffres inférieurs).

Dans le cas de la chaîne YouTube récompensée par le bouton d’or par le portail, les constructions sont faites au Cambodge, où d’autres chaînes basées sur le même concept sont également créées. Cependant, tout ce que vous voyez dans ces vidéos n’est pas vrai. Apparemment, après un premier succès des groupes qui ont effectivement réalisé des structures de ce type à la main, les dernières chaînes et vidéos (dont The Survival) utilisent un peu de «magie» cinématographique pour compléter les œuvres. En effet, d’un détachement à un autre, les travaux seraient réalisés par plusieurs personnes et, surtout, avec l’aide de beaucoup plus d’outils technologiques et avancé par rapport aux bâtons et aux faucilles qui sont ensuite vus dans le produit final. Ce qui est tout de même très agréable, surtout à 3 heures du matin quand il faut dormir mais on a vraiment envie de voir comment un temple souterrain est construit au milieu de la forêt.