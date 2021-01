Les voitures les plus vendues au monde en 2020 étaient…

Après vous avoir présenté les modèles les plus vendus au France l’année dernière, nous vous présentons aujourd’hui la liste des voitures les plus vendues au monde en 2020.

Développé par le site focus2move, cela a non seulement nos modèles connus, mais aussi quelques «illustres inconnus» vendus sur d’autres marchés comme la Chine.

La Best-seller

Fait intéressant, dans le Top 10, il n’y a que des modèles de cinq marques, une européenne, une autre sud-coréenne et les trois autres japonaises.

Une autre curiosité est liée au fait que le podium est occupé, exclusivement, par des marques japonaises, avec la première (et seule) marque européenne à n’apparaître qu’à la 5e place.

Dans une année marquée par la pandémie et qui a également affecté négativement le marché automobile, il n’est pas surprenant que la grande majorité des modèles listés aient des valeurs inférieures à celles de 2019. Après avoir fait les présentations, nous vous laissons le Top 10 des voitures les plus vendues au monde en 2020:

Toyota Corolla: 1134262 unités (-8,8% par rapport à 2019); Toyota RAV4: 971 516 unités (+ 1,9%); Honda CR-V: 705 651 unités (-13,2%); Honda Civic: 697 945 unités (-16,3%); Volkswagen Tiguan: 607 121 unités (-18,8%); Toyota Camry: 592 648 unités (-13,2%), Nissan Sylphy: 544 376 unités (+ 14,4%); Volkswagen Golf: 492 262 unités (-28,6%); Volkswagen Lavida: 463 804 unités (-13%); Hyundai Tucson: 462 110 unités (-14,6%).

Toujours à ce sujet classement, les débuts de la Nissan Sylphy (la voiture dont les ventes ont le plus augmenté dans le Top 10) et de la Volkswagen Lavida. La Toyota Camry a gagné une place par rapport à 2019, la Golf a reculé de deux et la Hyundai Tucson et la Honda Civic ont toutes deux reculé d’une place par rapport à l’année précédente.

Destiné au marché chinois, le Nissan Sylphy a vu ses ventes augmenter (et beaucoup) en 2020.

Et la Ford Série F?

Présence habituelle dans les listes des véhicules les plus vendus dans le monde, il y a une raison pour laquelle la Ford F-Series ne fait pas partie de ce Top 10. Cela est dû uniquement et exclusivement au fait que cette année, focus2move a décidé de rendre compte des ventes de ramasser indépendamment.

Ce faisant, il a privé le célèbre ramasser occuper la troisième place du podium parmi les voitures les plus vendues, d’ailleurs, en plus de la Ford F-Series, la Chevrolet Silverado avec 637750 unités vendues et le Ram Pick-Up avec 631593 unités prendraient place dans le top 10 mondial, occupant respectivement les cinquième et sixième places.