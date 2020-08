Les Voitures Les Plus Difficiles Que Nous Ayons Jamais Conduites

12V Enfants batterie 45W Roues Suspension tour sur la voiture électrique motorisé Modèle de simulation de SUV Modèle Brillant Sélection Baked Peinture cuir Seat Eva Roues Lumières AUX EnMusique Exclus

Grand cadeau pour votre enfant: Il est un cadeau spécial pour vos enfants pendant Noël, anniversaire, Jour de l'An, etc. - Spécifications: taille plus grande: 130 * 82 * 78cm enfants costume de 3-8 ans |les caractéristiques d'une matière première non toxique. - Caractéristiques: démarrage à clé comme un vrai SUV avec le son de démarrage du moteur et de corne.roues avec suspension à ressort protège les enfants de la situation difficile.volume réglable aux musique permettra aux enfants faire un tour amusant. - Sécurité: les roues sont équipées d'un système de suspension à ressort pour assurer un roulement doux, idéal pour les jeux d'intérieur en plein air, les parents contrôle à distance et la conception double porte en mesure d'assurer la sécurité de votre enfant. - Le plus grand autoportée: ce tour sur est le plus grand que nous ayons jamais fait.les enfants auront une expérience de conduite plus confortable, même les plus âgés ne seront pas bondés.