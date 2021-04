Les ventes publicitaires de Google au premier trimestre ont bondi de 32% à près de 45 milliards de dollars, les revenus publicitaires YouTube en hausse de 49%

Samsung QE65Q950TS 65" TV QLED 8K Smart TV 2020

◥ Wifi 6, Bluetooth, Ethernet ◥ HDR, HDR10+, HLG, Quantum Processor 8K ◥ Compatible Google Assistant, Alexa et Airplay2 Coup de foudre au premier regard Ecran Infinity Si élégant et contemporain que vous n'en croirez pas vos yeux. Les bords noirs de l'écran ont disparu pour laisser place à un design inédit, recouvrant 99% de la surface de l'écran. Plus besoin de recul, ici le plaisir prime Définition 8K Avec plus de 33 Millions de pixels, le téléviseur Samsung QLED 8K marque un tournant dans l'expérience TV, sur les plus grandes tailles d'écran. Découvrez une nouvelle définition d'image et vivez une expérience encore plus immersive. L'expertise Samsung au service de la technologie QLED 8K Quantum Processor 8K Le nouveau Quantum Processor 8K, rapide et puissant, offre la meilleure expérience TV possible. Grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie Adapative Picture, profitez de tous vos contenus en définition 8K, quel que soit la source. Ne rater aucun détail, même dans les zones sombres Full LED Local Dimming Platinum Grâce à un contrôle précis du rétroéclairage, la technologie Full LED Local Dimming Platinum, la plus fine et précise de la gamme QLED, analyse chaque zone de l'image pour restituer le meilleur contraste. Une harmonie parfaite Q Symphony Les haut-parleurs supérieurs du téléviseur QLED s'associent aux différents haut-parleurs de la barre de son (gamme Q Series 2020) pour assurer une expérience sonore encore plus immersive et enveloppante. 2 contenus en simultané ? C'est parti. Multi View La fonctionnalité Multi View sépare votre écran TV en 2 pour afficher simultanément deux sources de contenu différentes. Plus besoin de naviguer entre votre mobile et votre TV, profitez par exemple, d'une série et des dernières actualités, sur grand écran, simultané. Avec les TV QLED, contrôlez votre maison connectée Tableau de bord SmartThings Les TV QLED embarquent l'application SmartThings qui vous permet de contrôler votre maison intélligente. Les TV QLED communiquent avec à vos appareils connectés afin que vous puissiez allumer les lumières, vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de votre réfrigérateur et même faire fonctionner l'aspirateur robot directement depuis votre canapé. C'est un tout nouveau monde.