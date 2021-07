Les ventes de la PS5 sont très similaires à celles de la PS4

Il est temps de faire des chiffres, coupable. Et bien sûr, Sony est l’un de ceux qui aiment le plus ces choses. Nous avons donc déjà des données sur les ventes de PlayStation 5.

Cela ne fait pas un an depuis son lancement, mais nous avons déjà fait plusieurs arrêts pour savoir combien chacune des consoles de nouvelle génération s’est vendue. C’est ce que les grandes entreprises aiment : obtenir des chiffres et encore plus de chiffres. Et encore plus à Sony, qui savoure comme un nain, surtout quand Ventes PlayStation 5 ils sortent aussi bien qu’ils font de la publicité en grande pompe.

Les données sont le Suivant: huit mois après son lancement, Sony a réussi à mettre 10 millions d’unités. Cela en fait la console la plus rapide à atteindre ce chiffre dans l’histoire du Japon. Et cela doit être pris en compte que le manque de stock ralentit beaucoup de ces données à la hausse…

Le rythme des ventes est, en effet, similaire à celui de la PlayStation 4. La quatrième version de la console de Sony a presque atteint les 20 millions d’unités fin 2014 (avec un an et un mois de vie), alors que l’actuelle est de cinq mois à venir pour relever ce défi.

Les Japonais sont convaincus qu’ils le surmonteront sans aucun problème, car ce qu’ils ont déjà entre les mains, ils n’arrêtent pas d’annoncer en grande pompe ce qu’il leur reste. God of War, Gran Turismo 7, Horizon : Ouest interdit ou Kena : Pont des esprits. Ceux qui sortent cette année (qui ne sont pas tous) suffiront-ils à battre les ventes PS4 de 2014 ? Placez vos paris.