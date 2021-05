Les véhicules électriques deviendront plus abordables que les modèles ICE en Europe d’ici 2027: étude

10 mai 2021 18:49:39 IST

Les voitures électriques seront moins chères à construire que les véhicules à combustibles fossiles dans toute l’Europe d’ici six ans et pourraient représenter 100% des nouvelles ventes d’ici 2035, selon une étude publiée lundi. Les constructeurs automobiles se tournent en masse vers des modèles électriques et hybrides afin de ramener les émissions moyennes de la flotte sous une limite de l’Union européenne de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre sous peine de lourdes sanctions. L’étude de Bloomberg New Energy Finance a révélé que les berlines électriques et les véhicules utilitaires sport seront aussi bon marché à fabriquer que les véhicules à combustion à partir de 2026.

Les petites voitures devront attendre 2027 pour égaler le coût des modèles à combustibles fossiles, selon l’étude, qui a été commandée par Transport and Environment, un groupe de campagne européen de transport propre.

Les fourgonnettes électriques légères seront moins chères que les modèles diesel à partir de 2025 et les fourgonnettes électriques lourdes à partir de 2026.

«Les véhicules électriques seront une réalité pour tous les nouveaux acheteurs d’ici six ans», a déclaré Julia Poliscanova, directrice principale des véhicules et de la mobilité électrique chez Transport and Environment, dans un communiqué.

« Ils seront moins chers que les moteurs à combustion pour tout le monde, de l’homme avec une camionnette à Berlin à la famille vivant dans la campagne roumaine », a déclaré Poliscanova.

Une baisse du coût des batteries et l’utilisation de lignes de production dédiées à la fabrication de véhicules électriques vont les rendre moins chers à l’achat, en moyenne, même avant subventions, selon l’étude.

Une berline électrique, qui coûtait près de 40000 euros (49000 dollars) avant taxes en 2020, devrait se vendre au même prix qu’un modèle à combustion – environ 20000 euros – en 2026, selon l’étude.

Les voitures électriques représenteront 50% des nouvelles ventes d’ici 2030 et 85% d’ici 2035 si les politiques restent les mêmes.

Mais ils pourraient atteindre 100% d’ici 2035 « si les législateurs augmentaient les objectifs de CO2 des véhicules et intensifiaient d’autres politiques pour stimuler le marché, comme un déploiement plus rapide des points de recharge », a déclaré l’ONG.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂